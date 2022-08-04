С 1 сентября 2022 года на Украине начнётся массовая приватизация. Об этом 4 августа в своём телеграм-канале заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Распродажа

По словам главы украинского правительства, ранее такая задача была поставлена украинским президентом Владимиром Зеленским и затем украинский парламент принял соответствующие законы.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Граждане, особняк в Майами сам себя не купит!» — иронизирует Romario, указывая на коррупционную составляющую данного намерения.

«Какой идиот будет покупать предприятия в стране, которой скоро не будет?..» — не понимает один из участников обсуждения.

«Как интересно. Государства нету, а государственную собственность кто-то продаёт. Чудеса», — отметила Olga.

«А на Украине что-то еще осталось?» — не понимает Вадим.

«Пусть развлекается, мы потом всё национализируем», — добавила Гертруда Н.

«Знают: страна Украина закончилась. Хотят потом по судам европейским Россию затаскать», — пишет Artem.

«Дайте-ка угадаю: Львов и область приватизировать будут поляки…» — смеется Rita.

president.gov.ua Президент Польши Анджей Дуда и Владимир Зеленский

«Им даже приватизировать ничего не надо. У поляков документы старые хранятся на собственность, которая им до делёжки территорий принадлежала. Всё отожмут через суды на раз-два реституцией», — ответила ей (Rita) Елена.

«Сейчас Польша приватизирует Западную Украину», — с сарказмом прокомментировала Наталья.

«А затем Россия Польшу приватизирует», — с юмором ответила Наталье Анастасия Ш.

«Грабь награбленное!» — пишет Р. Р.

«Сгорел сарай, гори и хата! Неси всё, что не приколочено», — иронизирует Ангелина.

«Это называется прихватизация», — подчеркнула Галина.

«Хитрый, очень хитрый план. Приватизировав государственную собственность, землю, заводы, фабрики и т.д. на пока [еще] украинской стороне создаст большие проблемы России. Придется договариваться с новыми собственниками. И не один суд не станет на сторону России. Удачно сложилось в Крыму, когда земля принадлежала государству, то есть народу. Народ ушел вместе с землей. Если украинцы успеют с приватизацией до занятия Россией всей территории Украины, будет непросто отбирать у собственников землю и т.д. Документ на завод, фабрику, кусок земли как оспоришь? Только выкуп. На что и рассчитывают», — отметил S.

«Да! Самое время! Всё продать!..» — комментирует новость Галина.

«Пусть продают. С приходом России всё будет национализировано обратно. Покупатели окажутся в дураках, а Зеленский и его команда чуток заработают», — пишет один из участников обсуждения.

«Они давно к этому подходили. Всё раньше выкупили. Землю продали. Иностранцев наприглашали. Права им раздали. А коренное население в могилу загнали. Вот и вся незалежность (независимость — О. П.)», — отреагировал Aleksandr B.

«Россия всё национализирует. Пусть не стараются», — подытожил Михаил.