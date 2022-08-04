Недавняя эскалация напряженности в Косово и Метохии — не что иное, как политическая манипуляция, с помощью которой президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти обманывают сербскую общественность и готовят почву для окончательного отделения южного сербского края от сербского государства. Такое мнение ИА REGNUM высказал сербский политик, лидер движения «Освобождение» Младжан Джорджевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Напомним, что власти сепаратистского Косово планировали с 1 августа ввести специальный режим пересечения административной линии между Центральной Сербией и Косово и Метохией для граждан с сербскими документами. Это значит, что граждане Сербии при пересечении административной линии получат отдельную бумагу, которая на территории сепаратистского образования заменит их сербские документы. Правительство Курти называет это «принципом взаимности». Этот принцип Приштина попыталась применить и в сентябре 2021 года по отношению к сербским автомобильным номерам. Сербы, проживающие на севере края, 31 июля установили баррикады на КПП Ярине и Брняк, через которые идут основные транспортные потоки из Косово в Центральную Сербию. Посольство США призвало албанских сепаратистов отложить применение новых правил на 30 дней. После этого руководство сепаратистского Косово объявило, что перенесет начало применения закона о личных документах на 1 сентября.

«Подписанием Брюссельского соглашения в 2013 году Вучич наделил сепаратистское Косово атрибутами государственности. Теперь, чтобы довести этот процесс до конца, ему нужно разделить ответственность за невиданный в истории акт предательства с сербским народом. Поэтому он пугает население войной, а во всех его политических играх и манипуляциях больше всех страдает как раз сербский народ в Косово и Метохии, так как он беззащитен. Курти пользуется этим фактом для осуществления своих целей», — рассказал политик.

Джорджевич выделил несколько моментов, которые, как полагает он, подтверждают правоту его взглядов на происходящее в южном сербском крае. Во-первых, это то, что партия косовских сербов «Сербский список», которая является «филиалом» Сербской прогрессивной партии Александра Вучича, даже после всех провокаций с албанской стороны не выходит из правительства Альбина Курти.

Office of the Prime Minister of the Republic of Kosovo Альбин Курти

«С формальной точки зрения меры «взаимности», ущемляющие права сербов, вводит правительство, в котором сидят сербы, связанные с Сербской прогрессивной партией президента Вучича», — отметил Джорджевич.

Второй момент, на который указал политик, это то, что Вучич, который в 2020 году подписал Вашингтонское соглашение и выдвинул инициативу создания зоны свободной торговли между Сербией, Албанией и Северной Македонией под названием «Открытые Балканы», вместе с премьер-министром Албании Эди Рамой работает над созданием «Великой Албании».

«Я напомню, что Албания отменила границу с так называемым Косово и подписала десятки соглашений, которые однозначно ведут к созданию единого государства. Официальный Белград не направил ни одной ноты протеста по этому поводу, не потребовал от СБ ООН вмешаться в эту ситуацию, хотя мог бы, так как в соответствии с резолюцией 1244 СБ ООН Косово и Метохия являются неотъемлемой частью Сербии. Албания покушается на территориальную целостность Сербии, а Вучич с ее премьером строит великолепные отношения и «лепит» «Великую Албанию», — считает Джорджевич.

По мнению политика, Александру Вучичу последнее обострение ситуации в Косово и Метохии было на руку, так как это отвлекло внимание общественности от нескольких громких скандалов, таких как крушение украинского самолета с сербским вооружением в Греции.

«До сих пор не до конца разъяснены все обстоятельства этой авиакатастрофы. Также за последние несколько месяцев Сербия импортировала электроэнергии на сумму в один миллиард евро, несмотря на то, что энергетические возможности страны такие, что она должна не ввозить, а вывозить электричество. Речь идет об огромных финансовых манипуляциях. Для того, чтобы отодвинуть все эти аферы на второй план, отлично пригодилась ситуация, в которой Сербия якобы оказалась на грани войны, и потом посол США одним своим словом отложил эту войну на 30 дней», — заявил Джорджевич.

Политик напомнил, что в сентябре 2021 года из-за запрета на использование автомобильных номеров Сербии на территории сепаратистского Косово ситуация на севере края накалилась еще сильнее, но в итоге Вучич смирился с унижением и согласился с временным решением, предложенным Брюсселем. Теперь сербы, которые направляются в Косово и Метохию, должны заклеивать на своих номерах государственную символику Сербии, добавил Джорджевич.

«Белград представил этот позор с автомобильными номерами как большую победу. Примерно то же он самое сделает и сейчас, когда речь идет о признании и непризнании сербских документов. Приштина 1 августа на всех КПП на административной линии между центральной Сербией и Косово, кроме КПП Ярине и Брняк на севере края, уже «протестировала» свои новые правила. Если ты из Сербии, на КПП тебе давали какую-ту бумагу, на которой написано «Республика Косово», — сказал сербский политик.

Krzysztof Dudzik Граница Косово и Сербии

Тем не менее, как бы прискорбно это ни звучало, вопрос регистрационных номеров намного менее важен по сравнению со всем тем, что Александр Вучич за десять лет власти уже отдал албанским сепаратистам, полагает Джорджевич. Это в том числе контроль над правосудием, полицией, электроэнергетической системой, это отдельный международный телефонный код и всё имущество Республики Сербия в Косово и Метохии, напомнил политик.

«Всё время его люди сидят в так называемом правительстве Косово и помогают сепаратистам проводить их антисербские решения. Вучич ни разу не потребовал возвращения 1000 сербских военных и полицейских на территорию края, на что Сербия имеет право в соответствии с резолюцией 1244 СБ ООН. Это говорит только о том, что президент желает разделить ответственность за предательство сербских национальных интересов и хищение имущества сербского государства с народом. Мы теперь в ситуации: или воевать с НАТО, или смириться с подписанием «окончательного соглашения» между Белградом и Приштиной, так как наш южный сербский край оккупирован силами альянса, прежде всего США. Ведь «Бондстил» — самая большая иностранная военная база в Косово и Метохии, это же американская база», — продолжил Джорджевич.

По словам политика, вполне оправданно беспокойство, которое последние события на севере Косово и Метохии вызвали у российской общественности. Тем не менее граждане России должны знать, что Александр Вучич не войдет в конфликт с Западом и не позовет Россию помочь Сербии в ее оправданной борьбе за сохранение территориальной целостности, прежде всего через институты ООН, считает он.