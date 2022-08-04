Для японцев чреватые войной события вокруг расположенного недалеко от их островов Тайваня — отнюдь не пожар на другом берегу реки. Совершенная спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, направившей вопреки строгим предупреждениям правительства КНР свой самолет на «мятежный остров» Тайвань, — сознательная провокация, которая с нескрываемой тревогой была воспринята в мире. Конечно, в Пекине не собирались «сбивать» самолет с кандидатом номер 2 в случае необходимости в силу тех или иных причин заменить президента США. К разряду политически и дипломатически экзотических можно отнести и допущение о том, чтобы силой посадить самолет Пелоси на территории КНР и, по сути, интернировать рисковую американку и сопровождавших ее конгрессменов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Под прикрытием. США и Япония

Надо отдать должное в данном случае изобретательности администрации Джозефа Байдена, которая перевела стрелки на престарелую конгрессвумен, которая-де не подчиняется президенту и, возглавляя одну из независимых ветвей американской власти, вольна поступать по-своему. А мы, дескать, в администрации продолжаем придерживаться принципа «одного Китая» и независимость Тайваня не поддерживаем, хотя и сотрудничаем с ним вплоть до поставок современнейшего вооружения. Но это, извините, просто бизнес, что называется, «ничего личного». Оставим на совести Вашингтона эти словесные уловки, ибо веры им не может быть никакой.

В Китае не могут не ощущать, что своей выходкой американцы в известной степени поставили КНР в положение «потери лица». Дескать, грозили суровыми карами за провокационный визит на Тайвань и официальные переговоры с его властями высокопоставленной эмиссарши, но так и не смогли пресечь ее прибытие и пребывание в Тайбэе. В китайском руководстве, конечно, сознают, что на чреватое конфликтом осложнение американо-китайских отношений страшащиеся сокрушительного проигрыша на ноябрьских выборах демократы из администрации и Конгресса пошли, желая продемонстрировать избирателям свою «крутость», несокрушимую мощь Вооруженных сил США, для которых-де нет преград и запретов.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Солдаты армии НОАК

Но американцы по большому счету просчитались. Ибо данной провокацией они настолько отдалили от себя набирающий экономическое и военное могущество Китай, настолько потеряли доверие Пекина, что теперь ни о каких серьезных договоренностях речь идти не может. Своей неумной и стратегически не просчитанной выходкой дядя Сэм, в данном случае «тетка Нэнси», напрочь разрушил свои же замыслы хитроумной политикой как-то разобщить Китай с Россией.

Анализируя будущее после провокации американцев, японцы всерьез опасаются, что результатом «визита» Пелоси станет возрастание региональной напряженности. На сайте национальной телекорпорации Японии NHK излагается такое мнение:

«Визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань вызвал большие споры в Соединенных Штатах еще до его начала, поскольку Пекин недвусмысленно предупредил Вашингтон, заявив: «Если визит будет осуществлен, Китай примет решительные и действенные меры».

Президент Байден сказал 20 июля: «Я не думаю, что эскалация военной напряженности — это хорошая идея сейчас». Влиятельная газета The Washington Post 23 июля опубликовала редакционный материал, подчеркивающий политические и военные риски от возможного визита Пелоси. При этом газета ссылалась на мнения, существующие в руководстве администрации США.

С другой стороны, Марк Эспер, занимавший пост министра обороны в бывшей администрации Трампа, сказал на мероприятии крупного аналитического центра 26 июля: «Мы не должны сдерживать себя. Мы должны решительно противостоять угрозам». Таким образом, многие республиканцы и подавляющая часть демократов в истеблишменте США выразили свою поддержку визиту.

Относительно визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань японские эксперты, хорошо знакомые с китайской проблематикой, отмечали, что, хотя Китай и демонстрировал свое намерение противостоять этой поездке, в том числе и проведением военных маневров, похоже, что это не перерастет в военный конфликт.

Gage Skidmore Нэнси Пелоси

Почетный профессор университета «Васэда» Сатоси Амако дал такой комментарий: «Поскольку в Соединенных Штатах этой осенью проходят промежуточные выборы в Конгресс и Демократическая партия находится в невыгодном положении, она хочет продемонстрировать внутри страны жесткую позицию по отношению к Китаю и показать, что Соединенные Штаты по-прежнему являются мировым лидером. Визит Пелоси на Тайвань имеет больше внутриполитическую подоплеку, чем внешнеполитический посыл. Но всё равно для Пекина это большая проблема».

«Что касается реакции Китая, то президент Си Цзиньпин должен проявить жесткую позицию, потому что если он проигнорирует визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань без какого-либо сопротивления, внутри КПК может возникнуть внутренняя оппозиция, которая обвинит Си в «трусливой и болтливой дипломатии». С другой стороны, в связи с новыми проблемами из-за возвращения пандемии и экономического замедления в Китае американский демарш может создать Си Цзиньпину новые ненужные проблемы накануне его перехода на третий срок», — считает японский профессор. Амако приходит к заключению: «Скорее всего, Китай продолжит военные угрозы в адрес США, но они не получат пока какого-то реального воплощения. Дело так и останется на уровне угроз, и ожидать их перерастания в военный конфликт вряд ли оправданно».

А вот простые японцы не исключают, что спровоцированное Пелоси резкое обострение отношений Пекина с Вашингтоном неизбежно окажет негативное воздействие на безопасность в регионе. Они дают такие комментарии под информацией NHK:

nmilog: «Долго летела эта Пелоси на Тайвань. Какими-то кругами. Смелая-смелая, а старалась, видимо, максимально сократить время своего пребывания на острове».

K964C: «Обе стороны меряются мускулами».

katoto_GZ32: «Хорошее свидетельство того, что Америка не поддается на китайские угрозы. А теперь сравните с японской внешней политикой. Жалкое зрелище!»

rin150: «Шесть месяцев назад наши СМИ тоже в один голос утверждали, что Россия не начнет военную спецоперацию на Украине. И что теперь? Так может быть и с Тайванем!»

Владимир Андрианов ИА REGNUM Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

rin150: «Совсем старушка эта Пелоси. 82 года! Уму непостижимо!»

fromopuesto: «Остается только молиться, чтобы этот визит Пелоси не явился спусковым крючком для регионального, а то и мирового военного конфликта».

GYLA6c: «Может, китайцы дождутся ее отлета 3 августа и начнут войну?»

kuroyasu17: «Соединенные Штаты используют Тайвань для провоцирования Китая точно так же, как Украина использовалась ими для провоцирования России. Это дерьмовая политика. Если начнется война, Япония будет сожжена во второй раз».

honjyo_t: «Остается только надеяться, что войны не случится!»

i_qunn__89: «Как теперь повернутся дела в регионе и мире?»

i_qunn__89: «Профессор говорит: «Скорее всего, Китай продолжит свои военные угрозы в адрес США, но они не получат пока какого-то реального воплощения. Дело так и останется на уровне угроз, и их перерастания в военный конфликт ожидать вряд ли оправданно».

Хорошо бы, если бы было так, и завтра не началась война!»

Booster_Nitoro: «Всё-таки прибыла эта Пелоси в Тайбэй. Теперь от переживаний не уснуть».