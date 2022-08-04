Азиатское турне спикера Конгресса США, 82-х летнего ветерана американской политики Нэнси Пелоси, вызвало шквал эмоций и комментариев в мировых СМИ и блогосфере. Как изначально заявляла сама Пелоси, её программа предполагает посещение стран — ключевых союзников США в регионе: Сингапура, Малайзии, Южной Кореи и Японии. Однако главная интрига разворачивалась вокруг возможного посещения третьим лицом в государственной иерархии США непризнанного ими официально Тайваня. Пекин, который законно считает остров своей международно признанной территорией, резко возражал против этого уже состоявшегося визита и даже угрожал воспрепятствовать ему, задействовав Народно-освободительную армию Китая (НОАК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

После окончания Второй мировой войны военное противостояние между правящим пробуржуазным режимом Гоминьдана во главе с Чан Кайши и китайскими коммунистами во главе с Мао Цзэдуном разгорелось с новой силой. По итогам гражданской войны к 1950 г. чанкайшисты потерпели поражение от НОАК и эвакуировались на Тайвань и прилегающие малые острова. С тех пор, то есть уже более 70 лет назад, начался отсчет до сих пор фактически нерешенной проблемы двух Китаев. Китайская Республика (Тайвань) была одним из государств — основателей ООН и постоянным членом её Совбеза до 1971 г., когда её права перешли к материковому Китаю — КНР. Для Пекина тайваньский вопрос — воссоединение с островом — является одним из главных несущих элементов в выстроенной им архитектуре внутренней и внешней политики. Любая поддержка извне, включая официальные визиты на сепаратистский остров, воспринимаются в Китае крайне болезненно. Не стало исключением и провокационное посещение Тайбэя спикером американского Конгресса.

Нэнси Пелоси и ее окружение сумели провести грамотную пиар-кампанию, до последнего момента сохраняя неясность относительно ее истинных планов в этой поездке. Сама Нэнси Пелоси незадолго до начала своего азиатского турне говорила о своем желании «попасть в историю» благодаря своему визиту в Тайбэй. Тщеславие пожилой женщины вызвало панические настроения, вплоть до ожиданий начала третьей мировой войны, на азиатских рынках и среди простых граждан от Сингапура до Японии, включая население самого Тайваня.

Gage Skidmore Нэнси Пелоси

До посещения Тайваня Нэнси Пелоси побывала в Сингапуре и Малайзии, однако местные СМИ уделили сравнительно мало внимания этим событиям. Не ждут ничего особо важного и в Южной Корее и Японии, куда она отправилась после визита в Тайбэй. В эпицентре турне третьего по рангу должностного лица США оказался Тайвань. Даже в тех странах, посещение которых входило в изначальную официальную программу турне, обсуждают в первую очередь события вокруг тайваньского визита и его последствия, а не двустороннюю повестку отношений с Вашингтоном.

Посещение Нэнси Пелоси Сингапура, Малайзии, Южной Кореи и Японии оказалось своеобразной операцией прикрытия для главной цели — ее «исторического» визита в Тайбэй. Такое пренебрежительное понимание союзнических отношений со стороны США должно быть оскорбительным для этих стран, но сейчас их больше занимают практические последствия нарастающего противостояния между Китаем и США.

Характерна реакция на обострение американо-китайских отношений со стороны Вьетнама (СРВ). Ханой ограничился призывом к сдержанности:

«Вьетнам придерживается политики «одного Китая» и хочет, чтобы соответствующие стороны проявляли сдержанность, не обостряли ситуацию в Тайваньском проливе», — говорится в заявлении МИД.

В то же время Вьетнам имеет исторически обусловленные противоречия как с Пекином, так и с Тайбэем и вовлечен с ними в территориальные споры. Еще в начале июля СРВ выразила резкий протест Тайваню, с которым, впрочем, не имеет дипломатических отношений, по поводу его «учений с боевой стрельбой в районе острова Бабинь вьетнамского архипелага Чыонгша». Тесные экономические связи Ханоя с Пекином и Тайбеем не мешают его постепенному политическому дрейфу в сторону США. Нарастание противоречий между экономическими выгодами и политическими интересами не способствует региональной стабилизации, однако это общая тенденция, которая затрагивает не только Вьетнам.

Еще до начала своего азиатского турне Нэнси Пелоси подчеркивала, что в ее планах посетить именно ключевых союзников США в регионе. В этом контексте ее визит на Тайвань означает признание его в качестве союзника и тем самым еще одно косвенное признание его независимости.

玄史生 Солдаты командования обороны Хуалянь-Тайтун. Тайвань

Кроме того, уже находясь в Тайбэе, она заявила о безусловной поддержке «демократического Тайваня» и приверженности США своим обязательствам по его защите. Сравнив ситуацию вокруг Тайваня с Украиной, Нэнси Пелоси с присущим американским политикам пафосом заявила о готовности США защищать «демократические ценности» по всему миру, то есть сохранить свою глобальную гегемонию.

Цай Инвэнь, де-факто президент Тайваня, также заявила о приверженности «тайваньского народа» демократическим ценностям и союзническим отношениям с США. Формулировка «тайваньский народ», а не «народ Китайской Республики» говорит о ставке Тайбэя на постепенную смену национальной идентичности населения. Согласно данным соцопросов, всё больше граждан называют себя тайваньцами, а не китайцами. В этом заключается еще один стратегический вызов для Пекина, которому с годами будет всё сложнее интегрировать сепаратистский остров.

КНР придется каким-то образом отвечать и на провокационную поездку Нэнси Пелоси, и на стратегические вызовы, связанные с тайваньской проблемой в целом. При абсолютном военном и экономическим превосходстве над мятежным островом Пекину предстоит максимально деликатно решить застарелую проблему двух Китаев.