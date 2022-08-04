Известие о том, что в связи с «обновлением производственных процессов» американская компания Abbot не будет до 2023 года поставлять в Россию урологический препарат дриптан, всполошило родителей детей с травмами и опухолями позвоночника. Люди умоляют поделиться остатками лекарства в социальных сетях. Также звучат призывы срочно патентовать в России аналоги медикамента. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.

Эдвард Мунк. Больная девочка

«Странное объяснение причины отказа в поставке. По-моему ясно, что просто специально проблему делают! И детей им не жалко, конечно же», — замечает Ирина Аркадьева.

«Также Abbott производит датчики Freestyle Libre для мониторинга уровня глюкозы в крови, чем на постоянной основе пользуются дети с сахарным диабетом I типа. Поставки датчиков в РФ прекратились в связи с проблемами в логистике, как говорят сотрудники компании. Предзаказа родители ждут уже более месяца, а время работы одного датчика составляет всего две недели», — информирует Татьяна.

«Может быть, уже пора по причине «обновления производственных процессов» отключить газ всей Европе?» — предложил Игорь Рогатин.

«Неужели нельзя взять формулы медикаментов недружественных стран?» — спрашивает Галина.

«Формулы и так в открытом доступе — нет технологий и компонентов, что, как и в какой последовательности смешивать», — считает Алексей.

«Это такая политика «заокеанских друзей»… Так во всём… Подлые лицемеры с вечной улыбкой на лице», — негодует Константин.

«Можно попробовать заказать у дальнобойщиков… Если дома больной ребенок — все средства хороши. Моя семья давно не покупает лекарства и витамины в наших аптеках. Всё берём у дальнобоев. Есть группы в мессенджерах. Многие лекарства выходят дешевле, чем в РФ», — поделилась Наталья Поспелова.

«А что скажет товарищ министр здравоохранения? Или ему сейчас снова не до этого? У него снова сейчас план по ревакцинации? Минздрав, ау!» — иронизирует Сергей Демидов.

«Патентуйте другие препараты!» — призывает Татьяна Аюпова.

Рикард Кэнелс. Больной ребенок

«Abbott же не единственный производитель этого лекарства, его производят по всему миру разные фирмы», — соглашается Денис Вакатов.

Очень много сообщений от родителей, у которых уже закончилось лекарство.

«Может у кого лежит не нужен препарат Дриптан, назначили ребенку, а его нет ни в одной аптеке!» — призывает поделиться Инна из Воронежа.

«Здравствуйте! Куплю препарат ДРИПТАН, можно открытую пачку, заранее благодарю», — написала в группе «Мамочки Барнаула» Наталья Ячнева.

«Здравствуйте. Анонимно. Нефролог назначил ребёнку препарат Дриптан. Объездили все сетевые аптеки, нигде нет в наличии, под заказ тоже нет. Никто не сталкивался с такой проблемой? Где найти такой препарат?» — спрашивает в соцсетях жительница Пензы.

«Девочки, девушки, мамочки, помогите! Ребенку прописали ДРИПТАН, в Вологодской области в аптеках нет, заказать нельзя, так как на складах тоже нет, может есть у кого-нибудь эти таблетки дома и лежат без надобности, куплю», — умоляет жительница Вологды.

«Куплю таблетки Дриптан. Может у кого остались, напишите или позвоните», — просит Антон (Суворов).

Призывы продать лекарство в соцсетях звучат из Тобольска, Перми, Сыктывкара, Излучинска и многих других городов.

Откликаются единицы. К примеру, из Пскова пишут: «Отдам даром лекарственный препарат Дриптан (для лечения дисфункции мочевого пузыря). Ребёнку назначали при ночном недержании. Нам помог. В упаковке 17 таблеток».

Напомним, дриптан — единственный препарат, разрешенный по инструкции для пациентов младше 14 лет, поэтому без лечения могут остаться десятки и сотни тысяч детей. В американской Abbott, производящей препарат, перебои объяснили «обновлением производственных процессов».