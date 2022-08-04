Президент Украины Владимир Зеленский изъявил желание провести прямые переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. Об этом украинский лидер рассказал 3 августа в интервью китайскому изданию South China Morning Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

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Заявление Зеленского обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения напомнили о ситуации с компанией «Мотор Сич», которую украинская сторона национализировала, а также о том, что у Киева имеются долги перед Пекином. Иные также отметили, что сейчас не самое подходящее время для разговора Зеленского с Си Цзиньпином, учитывая ситуацию вокруг Тайваня.

«Самое время», — с сарказмом отметил Евгений.

«Тяжелый случай», — смеется Тимур А.

«Си уже сидит и ждёт звонка, «нервничает»…» — иронизирует Андрей С.

«После кидка с «Мотор Сич» товарищ Си только посочувствовать может… Ну, ерунду какую-нибудь с «Алиэкспресс» подарить…» — не без юмора добавил Игорь.

«Да! Вот именно сейчас обратись к Китаю, они укажут точную дорогу», — прокомментировала Светлана.

«Не забудь ему про декоммунизацию напомнить, шавка американская», — не выдержал Sergey.

«Ага, только нужно ли это Си?» — спросил Alex.

«Как только 3 миллиарда с процентами вернет, так Си, может быть, и поговорит. Но это не точно», — с сарказмом пишет Tatiana V.

«После того как Украина надула Китай на 3 миллиарда [долларов], они думали, что с ними кто-то будет разговаривать?» — не понимает Наталья Юрьевна.

«Это от безвыходности, как я понял, — США его уже сливают», — предположил Артур Х.

Kremlin.ru Си Цзиньпин

«А то у китайцев сейчас своих проблем недостаточно, с каким-то наркоманом бесполезным общаться», — отреагировала Kate Р.

«На Украине же декоммунизация. А товарищ Си — лидер коммунистического Китая!» — добавила Инна.

«Опускаться до уровня всяких там Санду, Зеленского, Тихановских и прочих выдуманных персонажей, шавок США, Си точно не будет», — написал Dmitry K.

«Си, вероятно, последний человек из списка, к которому он может обратиться. Почему он начал с конца?» — шутит Алла.

«Кем он себя возомнил?» — спросил один из участников обсуждения.

«Что характерно, Китай должен надавить на Россию. А Украина должна Китаю «Мотор Сич», 5 млрд долларов и миллионы тонн зерна. И ведь даже нигде ни скрипнуло», — смеется Filipp V.

«Внимания Зеле не хватает, повесточка-то тайваньская пошла», — отметил еще один участник обсуждения.

«У него крыша уехала окончательно. Пелоси только что оскорбила Китай не по-детски… И тут этот клоун лезет поговорить с Си и рекомендует ему присоединиться к дружбе против России. У Си там ситуация и так непростая, если в ближайшее время не решится вопрос с Тайванем, а этот дебил бревном его тыкает…» — возмутилась Mary G.

«Наполеон заигрался. Доиграется», — добавил A. G.

«Си с ним разговаривать не будет! Китайцы ничего не забывают», — подытожил ZV Marаbonda.