В этом году на Аспенском форуме по безопасности, который прошёл в июле, посол Китая в США Цинь Ган призвал к лучшему пониманию своей страны. Однако среди собравшихся экспертов разгорелись серьезные споры о целях Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин объявил о намерении Пекина к 2030 году опередить США в таких важнейших технологиях, как искусственный интеллект и синтетическая биология, и многие аналитики предсказывают, что ВВП Китая (измеряемый по рыночным обменным курсам) превзойдет ВВП США в начале следующего десятилетия. Стремится ли Китай вытеснить США с поста ведущей мировой державы к столетию коммунистического правления в 2049 году, задается вопросом профессор Гарвардского университета Джозеф Най в статье, вышедшей 3 августа в Project Syndicate.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Некоторые паникеры раздувают мощь Китая, говоря, что он гигант, но, как пошутил один опытный участник Аспенского форума, разница в «росте» между КНР и США невелика и не превышает сантиметров десяти, и не в пользу азиатского государства. В любом случае Китай добился впечатляющего прогресса за последние несколько десятилетий, и американские стратеги называют это «острейшим вызовом» в соперничестве великих держав.

Что произойдет в следующие три десятилетия, будет зависеть от многих неизвестных. Некоторые аналитики усматривают начавшийся упадок Китая после того, как ему не удалось выбраться из «ловушки среднего дохода». Другие предполагают, что страна выйдет на плато из-за демографических ограничений, низкой производительности и политики Си, отдающей предпочтение государственным фирмам перед частными компаниями. Кроме того, Китай сталкивается с серьезными проблемами всё большего неравенства и ухудшения состояния окружающей среды. «Китайская мечта» Си и любой другой линейный прогноз могут быть сорваны неожиданными событиями, такими как война за Тайвань или финансовый кризис.

И опять же некоторые эксперты из Аспена были настроены более пессимистично, чем другие. Никогда не бывает единого будущего, есть только множество возможных сценариев, и какой из них более вероятен, будет частично зависеть от того, что сделает Китай и как США решат реагировать.

Точно так же, как есть много возможных вариантов будущего, Америка рискует многими возможными неудачами, отвечая на вызов Китая, поэтому разумная стратегия должна учитывать более одного варианта неудач. Самой драматичной неудачей была бы крупная война. Даже если бы США одержали победу, военный конфликт между двумя крупнейшими экономиками мира затмил бы по глобальным экономическим последствиям спецоперацию России на Украине.

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Аналитики по безопасности в Аспене сосредоточили своё внимание на Тайване, который Китай считает изменнической провинцией, как на потенциальном спусковом крючке для китайско-американской войны. США давно пытаются отговорить Тайвань от провозглашения независимости де-юре и удержать Китай от применения силы против острова. Но китайский военный потенциал нарастает, и хотя президент США Джо Байден отрицает, что американская политика изменилась, китайские официальные лица заявляют, что визиты высокопоставленных лиц США на Тайвань — последний раз со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси — выхолащивают политику. Можно представить, как обе стороны втянутся в войну, как это произошло с крупными державами Европы в 1914 году.

Катастрофой второго типа может стать затянувшаяся холодная война, подпитываемая всё большей демонизацией Китая во внутренней политике США. Такой результат помешал бы китайско-американскому сотрудничеству в управлении мировой экономикой или преодолении экологической взаимозависимости, что особенно важно в реагировании на пандемии и изменение климата. Точно так же конкуренция между США и Китаем, препятствующая сотрудничеству в замедлении распространения ядерного и биологического оружия, дорого обойдется всем.

США также пострадают, если они не смогут справиться с внутриполитической поляризацией и решить свои социальные и экономические проблемы, что приведет к потере внимания и серьезному ослаблению технологического динамизма, который позволяет им успешно конкурировать с растущим Китаем. Точно так же рост популистского нативизма, ограничивающего иммиграцию или ослабляющего поддержку США международных институтов и союзов, может привести к провалу в конкурентной борьбе.

Наконец, не стоит забывать и о возможном провале американских видения и ценностей. Безусловно, реализм и благоразумие являются необходимыми условиями для успешной стратегии в отношении Китая. У США нет возможности сделать Китай демократическим, только китайцы могут этого достигнуть. Но понимание демократических ценностей и прав человека также важно для создания мягкой силы, которая приносит пользу Америке, привлекая, а не принуждая союзников. Вот почему успешный ответ США на вызов Китая начинается внутри страны и должен основываться на сохранении собственных демократических институтов Америки.

США также должны инвестировать в исследования и разработки, в том числе в рамках недавно принятого Конгрессом «Закона о чипах и науке» на сумму $280 млрд, чтобы сохранить свое технологическое преимущество в критически важных отраслях. Кроме того, Америка должна оставаться открытой для мира (в том числе для китайских студентов), а не отступать за завесу страха и упадочничества.

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Что касается внешней политики и политики безопасности, США необходимо реструктурировать свои морально устаревшие вооруженные силы, чтобы приспособиться к технологическим изменениям и укрепить свои союзнические структуры, включая НАТО и партнерские отношения с Японией, Австралией и Южной Кореей. Ведь доля Америки и её союзников в мировой экономике вдвое превышает долю Китая и России вместе взятых. США необходимо укреплять отношения с Индией, в том числе через дипломатические рамки Четырехстороннего диалога по безопасности, неформальной группы безопасности из четырех стран, в которую также входят Япония и Австралия.

Америка также должна усилить свое участие и дополнить существующие международные институты, которые она создала для установления стандартов и преодоления взаимозависимости. Наконец, важно по возможности сотрудничать с Китаем по вопросам транснациональной взаимозависимости.

В своей недавней важной книге «Война, которой можно избежать: опасности катастрофического конфликта между США и Китаем Си Цзиньпина» бывший премьер-министр Австралии Кевин Радд выступает за постановку цели «управляемой стратегической конкуренции». В краткосрочной перспективе всё больший национализм в Китае и напористая политика правительства Си означают, что США, вероятно, придется уделять больше времени соперничеству в уравнении. Но если Америка будет избегать идеологической демонизации, избегать вводящих в заблуждение аналогий с холодной войной и поддерживать свои союзы, она сможет успешно справиться с вызовом Китая.