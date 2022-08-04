Известие о том, что погибшая накануне, 3 августа, командир реактивного артиллерийского дивизиона Ольга Качура (позывной Корса) указом российского президента Владимира Путина получила звание Героя России, активно комментируют в социальных сетах. Написано очень много соболезнований, особенно после того, как 4 августа Вооруженные силы Украины обстреляли драмтеатр в Донецке, в котором в это время проходило прощание с погибшей. Церемонию прощания пришлось перенести. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

duma.gov.ru Звезда Героя России

«Ее бесстрашный боевой путь достоин того, чтобы мы помнили и потомкам передали память о Герое Донецкой Народной Республики, Герое России — Ольге Сергеевне Качуре», — написал в своем телеграм-канале глава ДНР.

«Это правильное решение, абсолютно заслуженная награда, жаль, что посмертно… Спасибо, Владимир Владимирович! Это важно и для нас, простых людей!» — обратился к российскому президенту Савелий Токмаков.

«Достойная дочь русского народа, её именем назовут проспекты на освобождённых от Украины Малоросии и Новоросии, а лучшим памятником ей станут Малороссия и Новороссия в составе России. Как это всегда и было», — заметил С.

«Второй день слезы на глазах при мысли о ней. Царствие небесное, спи спокойно», — отметила Эльвира Фатакова.

«Зеленский, ходи и оглядывайся, кара тебя настигнет, недолог будет твой век», — предрек Евгений Тарасенко.

«Жалко, красивая женщина и, судя по всему, — мудрая. Ужасно, уходят лучшие», — соболезнует Ольга.

«Вечная память героям!» — поддерживает Марина.

«Железная женщина, вечная память русскому войну!» — соглашается Светлана Ивановская.

«Красивейшая и умнейшая женщина! Светлая память!» — отмечает Георгий Митин.

Prikhodko1970/Telegram Ольга Качура (позывной Корса)

«Только смерть заставляет людей присмотреться к людям пристально. Вспомните Воху: тоже все знали, что он герой, но наградили тоже посмертно. Их там тысячи, кто с 2014 г. до сих пор идёт в атаку. Думаю, лучшая награда для них — это всё-таки освобождение Донбасса», — заметил Игорь Рогатин.

«Светлая память настоящему патриоту и Герою! Враг будет уничтожен», — поддерживает Николай.

«Вы — наши герои! Будем помнить всех поименно, вечная слава вам. Низкий поклон всем, кого сейчас нет с нами и кто продолжает биться с фашиской нечестью. Земля пухом славной, мужественной женщине ДНР — Ольге», — отметила Татьяна.

«Когда начинают на войне гибнуть женщины — это неправильно. Надеюсь, наши донбассовцы отомстят сполна укротварям за Корсу…» — предположил Сева Кольцов.

«Достойно! Русские женщины во все времена, так повелось, стояли рука об руку с мужчинами, защищая свою землю. Много великих женщин героически показывали свою любовь, преданность матушке России! Слава женщинам великой России!» — подчеркнула Ольга Иванова.

Как сообщало ИА REGNUM, Качура с 2014 года командовала реактивным артиллерийским дивизионом ДНР в Горловке, на одном из наиболее опасных направлений. Ольга возвращалась из Горловки в Донецк, но в пути ее колонну обстреляли артиллерией ВСУ — Корса скончалась от ранений по пути в больницу в Ясиноватую.

В тексте указа отмечено, что звание Героя России присвоено полковнику за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

Сегодня, 4 августа, центр Донецка подвергся интенсивному обстрелу: СВУ ударили по драмтеатру, в котором в это время проходило прощание с Ольгой Качурой.

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