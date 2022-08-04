Пока есть санкции, турбину для двигателя «Северного потока», прошедшую ремонт в Канаде, в Россию не поставить. Об этом 3 августа говорится в заявлении Газпрома.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

В компании отметили, что поставка двигателя 073 на КС «Портовая» невозможна. В этом виноват санкционный режим Европейского союза, Канады и Великобритании, а также «несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens».

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения с одобрением отнеслись к заявлению Газпрома.

«Доигрались», — отреагировал Ильдар.

«Молодцы! Газпром троллит! Начали показывать зубы!..» — добавила Наталья.

«А они что, думали, мы будем её вечно ждать?» — не понимает Lyubov.

«Да хватит уже на Запад качать [газ]. Больше на восток, там адекватные покупатели», — предложил Дмитрий Д.

«Молодцы Газпром! С юмором!» — смеется Елена.

«Впервые с нетерпением жду зимы», — шутит Sergey.

«Почему нельзя сразу отключить [газ], а не заниматься этой фигнёй?» — не понимает Александр И.

«Так им надо!» — написал Сергей.

«Вообще отрубить им все поставки. Пока не прекратят поставки оружия украинцам», — добавил Олег.

«Лучше продавать поменьше и очень дорого», — добавил Игорь.

«Аплодирую стоя! И чтобы зима у них морознейшая и трескучая была, как никогда раньше», — с сарказмом отреагировал Максим.

«Очень красивый ход, молодцы! Есть «Северный поток — 2», там наши турбины. Что не нравится Западу», — отметила Nina S.

«Что-то есть такие ощущения, что зима будет суровой, обычно так и бывает после страшной жары, которая стоит в Европе. Придëт Дед Мороз, а он большой друг Путина, он каждый год его на кремлëвскую ёлку приглашает», — иронизирует 31 217.

«Пока «Северный поток — 2» не запустят, будут экономить на всем, что можно. Вот вам и санкции, бумеранг вернулся!» — пишет Ирина.

Nord-stream2.com Трубопровод «Северный поток — 2»

«Кажись, наши им намекают про «Северный поток — 2», а они делают вид, что не понимают», — добавил Дэнчик.

«Давно пора было это сделать. Вообще перекройте им газ, чтобы не выпендривались», — призвала Наталия.

«Ну что, немцы, довыпендривались? А зима близко», — смеется Irina.

«Европа: Россия, дай газ, а то холодно! Россия: ваш звонок очень важен для нас, все операторы сейчас заняты, послушайте пока прекрасную музыку», — шутит Михаил.

«Ну и слава Богу, так и надо поступать с фашистами, они танки на Украину поставляют, чтобы русских убивать, а мы им газ?» — задалась вопросом Валентина Х.

«Ну что, Ганс, простите, Шольц, посмеёмся теперь?! Вместе с [с главой МИД ФРГ Анналеной] Бербок посмейтесь…» — иронизирует Юрий Евгеньевич.

«Что скажешь, Шольц?» — с сарказмом написал Е. А.

«Все строго в соответствии с юридическими требованиями! Мы серьёзные ответственные партнеры!» — добавил один из участников обсуждения.

«Вся Россия поддержит Газпром в том, чтобы отключить газ Европе, которая мечтала жить шикарно без российского газа! Мечты же сбываются!» — с юмором отметила Наталья.

«Ну значит, пусть живут без газа», — отреагировал Сергей К.

«Обратка летит!» — комментирует новость Андрей Т.

«А теперь предоставьте мне справку, что вам нужна такая справка!» — с сарказмом проиллюстрировал ситуацию Alexey O.

«В эту игру можно играть вдвоём…» — с юмором подытожил Михаил С.