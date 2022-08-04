«Бумеранг вернулся!» — Газпром: поставка турбины для СП-1 в РФ невозможна
Пока есть санкции, турбину для двигателя «Северного потока», прошедшую ремонт в Канаде, в Россию не поставить. Об этом 3 августа говорится в заявлении Газпрома.
В компании отметили, что поставка двигателя 073 на КС «Портовая» невозможна. В этом виноват санкционный режим Европейского союза, Канады и Великобритании, а также «несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens».
Читайте также: Газпром объявил невозможной поставку турбины для «Северного потока»
Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения с одобрением отнеслись к заявлению Газпрома.
«Доигрались», — отреагировал Ильдар.
«Молодцы! Газпром троллит! Начали показывать зубы!..» — добавила Наталья.
«А они что, думали, мы будем её вечно ждать?» — не понимает Lyubov.
«Да хватит уже на Запад качать [газ]. Больше на восток, там адекватные покупатели», — предложил Дмитрий Д.
«Молодцы Газпром! С юмором!» — смеется Елена.
«Впервые с нетерпением жду зимы», — шутит Sergey.
«Почему нельзя сразу отключить [газ], а не заниматься этой фигнёй?» — не понимает Александр И.
«Так им надо!» — написал Сергей.
«Вообще отрубить им все поставки. Пока не прекратят поставки оружия украинцам», — добавил Олег.
«Лучше продавать поменьше и очень дорого», — добавил Игорь.
«Аплодирую стоя! И чтобы зима у них морознейшая и трескучая была, как никогда раньше», — с сарказмом отреагировал Максим.
«Очень красивый ход, молодцы! Есть «Северный поток — 2», там наши турбины. Что не нравится Западу», — отметила Nina S.
«Что-то есть такие ощущения, что зима будет суровой, обычно так и бывает после страшной жары, которая стоит в Европе. Придëт Дед Мороз, а он большой друг Путина, он каждый год его на кремлëвскую ёлку приглашает», — иронизирует 31 217.
«Пока «Северный поток — 2» не запустят, будут экономить на всем, что можно. Вот вам и санкции, бумеранг вернулся!» — пишет Ирина.
«Кажись, наши им намекают про «Северный поток — 2», а они делают вид, что не понимают», — добавил Дэнчик.
«Давно пора было это сделать. Вообще перекройте им газ, чтобы не выпендривались», — призвала Наталия.
«Ну что, немцы, довыпендривались? А зима близко», — смеется Irina.
«Европа: Россия, дай газ, а то холодно! Россия: ваш звонок очень важен для нас, все операторы сейчас заняты, послушайте пока прекрасную музыку», — шутит Михаил.
«Ну и слава Богу, так и надо поступать с фашистами, они танки на Украину поставляют, чтобы русских убивать, а мы им газ?» — задалась вопросом Валентина Х.
«Ну что, Ганс, простите, Шольц, посмеёмся теперь?! Вместе с [с главой МИД ФРГ Анналеной] Бербок посмейтесь…» — иронизирует Юрий Евгеньевич.
«Что скажешь, Шольц?» — с сарказмом написал Е. А.
«Все строго в соответствии с юридическими требованиями! Мы серьёзные ответственные партнеры!» — добавил один из участников обсуждения.
«Вся Россия поддержит Газпром в том, чтобы отключить газ Европе, которая мечтала жить шикарно без российского газа! Мечты же сбываются!» — с юмором отметила Наталья.
«Ну значит, пусть живут без газа», — отреагировал Сергей К.
«Обратка летит!» — комментирует новость Андрей Т.
«А теперь предоставьте мне справку, что вам нужна такая справка!» — с сарказмом проиллюстрировал ситуацию Alexey O.
«В эту игру можно играть вдвоём…» — с юмором подытожил Михаил С.