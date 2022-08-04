Китай хитрый — ждёт, когда мимо проплывёт отрубленная кем-то голова врага
В Якутии бурно обсуждают визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань и связанную с ним реакцию Китая. Мнения о том, как должны были действовать в ответ в КНР, разделились.
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Он подчеркнул, что авторитет страны исходит из могущества этой страны, как экономического, так и военного. Чем больше авторитет страны, тем выше её амбиции и «тем больше наездов на другие страны, кроме тех сателлитов, которые уже в услужении у более могущественных стран», высказал мнение эксперт.
«Китай всегда хитрый, знает, что делает», — высказала мнение в телеграм-канале Людмила Пахомова.
«По идее, они укрепили бы свою экономику и угробили экономику США. Я не переживаю за Китай, но вижу, какую возможность он упустил. Визит Пелоси был и является идеальным предлогом получить тайваньские технологии. Жаль, что не воспользовались этим», — написал пользователь NN.
«Пелоси открыто поддержала Тайвань против материкового Китая, тем самым подняла антикитайские настроения в мире. Теперь Байден должен признать Тайвань отдельным государством», — предположил Борис Николаев.
«Китай просто ещё не готов, лет 5 хотя бы — и он будет готов угробить и экономику, и армию», — отметил LanZar.
Некоторые пользователи недоумевают, почему в Китае не выполнили свои угрозы.
«Зачем тогда столько громких заявлений было?» — поинтересовалась olgatelega.
«Это ещё называют ожиданием на берегу реки, когда таки проплывёт отрубленная голова врага. Отрубленная кем-то другим», — подчеркнул аналитик Сергей Степанов.
Как сообщало ИА REGNUM, Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань вечером 2 августа, вопреки протестам Пекина. За последние 25 лет американские политики такого ранга ни разу не посещали остров.