В качестве очевидного возмездия за визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань Китай частично приостановил торговые операции с самоуправляемым островом.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

Среди прочего речь идет о приостановке импорта некоторых фруктов и рыбы с Тайваня, а также экспорта природного песка на остров. Более того, эксперты, опрошенные изданием CNN, обеспокоены тем, что эскалация между Тайбэем и Пекином может повлиять на тайваньскую полупроводниковую промышленность.

Данная новость вызвала бурную реакцию американских интернет-пользователей, высказавших свое мнение под соответствующей публикацией CNN.

«И эта поездка была хорошей идеей? Пелоси угробила Тайвань», — недоумевает @WorldCOVID19.

«Смелый шаг Нэнси Пелоси», — иронизирует @OneLifeResults.

Gage Skidmore Нэнси Пелоси

«Остальной мир должен приостановить торговлю с Китаем — их правительство осуществляет банковские проекты по всему миру», — считает @NostrilsRX.

«Вы ведь понимаете, что большинство продуктов, которыми все пользуются, сделаны в Китае? LOL», — отвечает @LeviaDraconia.

«Какое правильное решение Нэнси Пелоси посетить Тайвань. Молодец!» — шутит @Christi60 211 477.

«Это тот самый «огненный ответ», от которого мы собирались сгореть?» — спрашивает @Threat_Level_M.

«Почему-то мне это кажется смешным. Я думал, Китай сказал, что ответит военным путем!!! Торговля? Лол», — комментирует @johnsonfemi.

«Китай забыл, что у Тайваня есть много других друзей», — уверен @stormbreaker46.

«Этого недостаточно для Китая, чтобы сохранить лицо Си и продлить его власть в октябре этого года. Китай неоднократно предупреждал о войне и США не оставили им другого выхода, кроме как ответить войной», — указывает @davidjunwoncho.

«Нэнси, пожалуйста, не вороши осиное гнездо», — просит @WeaselMy.

«Она уже сделала это для личных интересов», — отвечает @12demlite.

«Китаю следует приостановить производство компьютерных чипов, и мир вмиг остановится.

Полупроводниковые чипы

Кусать руку, которая кормит — всегда проблема. Сосредоточьтесь на гражданах США в первую очередь, это должно быть приоритетом, чтобы сделать их жизнь лучше, а не увеличивать напряженность», — объясняет @Lawfulsherif.

Напомним, Китай является крупнейшим торговым партнером Тайваня. В 2021 году объем двусторонней торговли составил $273 миллиарда, согласно данным тайваньского правительства.