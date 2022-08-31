Решение Федерального совета Швейцарии о том, чтобы принять седьмой пакет санкций Европейского союза против Российской Федерации, включающий эмбарго на поставки золота, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 3 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швейцария

«Фраза «надёжно, как в Швейцарском банке» окончательно утратила свой смысл», — считает Em E.

Многие пользователи были разочарованы Швейцарией, которая казалась им единственной оставшейся при своих принципах европейской страной.

«Зря, конечно, Швейцария влезла в этот балаган. А ведь она была нейтральной даже во времена Второй мировой войны», — указывает Евгений С.

Некоторые комментаторы отмечают, что власти Швейцарии своим решением о наложении санкций в отношении России, по сути, подкладывают себе свинью, ведь это государство только и существует за счёт того, что все остальные страны верят в миф о надёжности и неполитизированности швейцарской банковской системы. Теперь же этот миф оказался окончательно развеян.

Pavlo Petrenko В швейцарском банке

«И это когда-то Швейцария назвалась нейтральной страной. В свое время выражение «швейцарский банк» означало надежность и 100% гарантию сохранности средств независимо ни от чего», — напоминает Надежда К.

«Не останавливайтесь! Пусть весь мир увидит, что Швейцария точно такой же вор, как и Америка вместе с остальной Европой. Люди сделают выводы, и бумеранг справедливости вскоре настигнет своего отправителя», — уверена Мария Х.

Часть людей сомневается, что основные геополитические и финансовые игроки согласятся хранить свои сбережения в швейцарских банках после таких санкций против России.

«Это точно та самая нейтральная Швейцария, о которой нам все уши прожужжали? Китаю, кстати, это повод задуматься — стоит ли доверять свои активы «западным партнёрам», даже Швейцарии. Мало ли что там с Тайванем дальше будет. Никто не хочет сейчас повторять историю с замороженными активами, в которую угодила Россия», — подметил Алексей П.

Ряд пользователей указывает на то, что даже жертвуя собой, Швейцария никак не повлияет на возрастающий суверенитет Российской Федерации и не сможет сделать из нашей страны изгоя.

«Они больны на голову или что? Принимая санкции против нас, они на самом деле применяют их против самих себя. Что с европейскими странами творят американские хозяева?! Мы в России становимся только сильнее без западного влияния, спасибо вам за это. Но про себя-то зачем забыли?» — спрашивает Наталья М.

Нашлись и те, кто отмечают, что кто-то, может быть, и будет плакать из-за санкций со стороны Швейцарии, но точно не Россия.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Да и плевать, если честно. Все эти западные институты, которые, не имея физических ресурсов, наживаются за счёт некой маржи и процентов за свои услуги посредничества, не должны становиться во главу угла российских интересов. На них работает весь остальной мир. А мы, пожалуй, откажемся. Пускай остальные дураки батрачат, а мы о своей стране лучше подумаем», — написал Сергей Т.

Напомним, 3 августа на сайте Федерального совета Швейцарии было вывешено постановление, согласно которому государство приняло седьмой пакет санкций Европейского союза против Российской Федерации, включающий эмбарго на поставки золота.