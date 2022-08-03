Корзина с кизяком, которую к зданию администрации президента Молдавии принесли участники акции протеста в Кишинёве, организованной оппозиционной партией «Шор», вызвала реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 3 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«И что они собираются делать с этой корзиной? Они будут жарить Санду на нём? Что за недосказанность, к чему эта интрига?!» — задаётся вопросами Ник В.

Многие пользователи не сомневаются, что народные волнения рано или поздно будут объяснены молдавской властью влиянием Кремля.

«Интересно, как скоро в провластных СМИ Молдавии возникнет теория о том, что кизяк проплатил Кремль?» — интересуется Андрей П.

Некоторые комментаторы отмечают, что Молдавия переживает крайне непростые времена — её разрывает как политический, так и экономический кризис, от чего у народа потихоньку начинают сдавать нервы.

«Символичный «подарок». Особенно если учитывать, что Майя Санду превращает Молдавию в ресурсную «корову» и место для размещения военного контингента Запада под предлогом распространения «демократии», — отметил Сурен Л.

European People's Party Майя Санду

Часть людей полагает, что до западноевропейских бунтов молдавским протестующим с одиноким кизяком ещё далеко.

«Видела как-то видео, где фермеры в Европе на площади навоз выливали в знак протеста. Здесь скромненько пока, одной лишь корзинкой отделались», — подметила Лика П.

Ряд пользователей указывает на то, что Молдавия пока что может себе позволить невиданную на Западе роскошь — покупать у Российской Федерации природный газ.

«Молдаванам стоило бы радоваться даже их нынешнему положению. Газпром газ в Молдавию поставляет, контракты какие-никакие есть. Зато вот в остальной Европе ближайшей зимой только и будут делать, что топиться кизяками», — написал Николай К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа мерзнет

Отдельные комментаторы решили отдать должное молдавскому президенту, которая не включила в свой распорядок дня оголтелую русофобию и не прибегла к использованию санкций в отношении России.

«В отличие от остальных, Санду не рискнула рвать все экономические связи с Москвой. Выдерживает условный нейтралитет. Тут молдаванам стоило бы её похвалить. Благодаря её сознательности зиму они переживут в тёплых домах. Надеюсь, русофобия внезапно не попрёт из нутра Санду», — пишет Владимир Н.

Нашлись и те, кто уверен, что все беды Молдавии на самом деле от Запада. Поэтому граждане призывают власти этой республики как можно быстрее одуматься и повернуться всё-таки лицом в сторону России.

«Экономические проблемы в Молдавии тем более ускоряются, сколь глубже Санду пытается залезть в Евросоюз. Только враг собственной страны будет пытаться засунуть государство в дышащий на ладан ЕС. Посмотрите, да этот союз уже рвётся по швам. Всё, что с вами будет там, так это то, что из вас выпьют всю кровь», — предупреждает Татьяна Н.

«Заткнут скоро натовцы рты молдованам. Скоро эту кучку оставшуюся к Румынии присоединят, и больше не будет никакой Молдавии», — считает Татьяна Н.

Напомним, 3 августа телеканал TV8 показал сюжет, согласно которому участники акции протеста в Кишинёве, организованной оппозиционной партией «Шор», принесли к зданию администрации президента Молдавии корзину с кизяком — сушёным навозом, которым топят печи. Люди оказались недовольны ростом цен на энергоносители, в чём обвиняют как лично президента страны Майю Санду, так и правящую партию «Действие и солидарность».