Сообщение Министерства обороны Российской Федерации о том, что в Харьковской области командиры подразделений 132-го разведбатальона вооружённых сил Украины (ВСУ) отказались выполнять приказы командования, обосновывая это слишком высокими потерями от артиллерийского огня, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 3 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Хоть начали задумываться о том, что не стоит слушать приказы полоумного Зеленского. С каждым днём все больше и больше ВСУшников сдаются, что не может не радовать!» — отметила Василиса Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что украинские войска в значительной степени измотаны, поэтому с каждым днём мы можем наблюдать всё больше и больше подобных случаев непослушания внутри ВСУ.

«Это потому происходит, что люди устали проигрывать. Устали от безумного командования, которому на них плевать. Устали от киевского режима, который всё равно толкает в спину и заставляет рисковать своей жизнью каждый день за сомнительные интересы Зеленского», — поделился своим мнением Александр П.

Некоторые комментаторы отмечают, что украинцам больше не хочется умирать за своего президента-наркомана.

«Чем дольше идёт спецоперация, тем больше солдат и офицеров ВСУ отказывается исполнять придурочные приказы Зеленского», — указывает Татьяна П.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шут гороховый

Часть людей полагает, что лучшим решением для украинских военных, решивших ослушаться приказов своего командования, станет сдача в плен российской стороне.

«Да, правильно делают. Лучше, если бы сдавались. За кого умирать? Украину уже дербанят все. Чем больше сдастся, тем больше городов уцелеет и тем больше семей останется без потерь. А нацики себе уже поле отхода приготовили», — пишет Наталья С.

«Многие молодые парни в ВСУ просто находятся под командованием националистов, хотя сами по себе не хотят воевать. Мне кажется, им верная дорога в плен, где их никто трогать не станет. Сохранят себе жизнь, а когда спецоперация завершится, вернутся к себе домой, к родным», — написала Мария Ж.

Ряд пользователей указывает на то, что тщетны наши надежды, что проблески сознания в рядах украинских военных как-то смогут изменить ход спецоперации. Граждане уверены, что киевский неонацистский режим не выпустит из своих ежовых рукавиц украинский народ.

«Они уже там сколько времени Зеленского предателем считают? И это всё проглотят. Нечему удивляться. На Украине военные — безвольные рабы», — считает Борис Ш.

«Кто-то не хочет воевать, а кто-то там прямо-таки рвётся поубивать мирное население Донбасса. Обстрелы пока не прекращаются, так что враг нас пока что не предал, с поля боя не сбежал», — написал Валентин С.

«Сейчас этих ослушавшихся приказа вразумят каратели из нацбатов. Они там всех кроме себя за людей вообще не считают, так что придётся «отказникам» приготовиться к наказанию и вскоре оказаться в качестве пушечного мяса. Так на Украине заведено», — отметил Михаил Ш.

Напомним, 3 августа Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что в Харьковской области командиры подразделений 132-го разведбатальона вооружённых сил Украины отказались выполнять приказы командования, обосновывая это слишком высокими потерями от артиллерийского огня.