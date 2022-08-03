Заявление директора департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексея Дробинина о том, что эпоха сотрудничества Российской Федерации со странами Запада бесповоротно завершена, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 3 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Эпоха сотрудничества — это вывоз дешёвых российских ресурсов за ширпотреб? Это для Запада закончилась халява. Расплодили за 30 лет барыг и перекупов европейских. Пускай теперь сами свои проблемы решают, а мы уж как-нибудь и без них справимся», — уверена Мария Х.

Подавляющее большинство комментаторов обуяла не то чтобы радость, а скорее определённое чувство облегчения, связанное с тем, что отныне можно забыть о западном рычаге влияния на нашу страну, установленном в кабинетах власти.

«Наконец-то наши поняли, что Запад нам другом никогда не был и не будет. Ему нужны только наши энергоресурсы по дешёвке. Спонсировать надо свою экономику, самим поднимать производство», — считает Геннадий Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что от разрыва отношений Россия лишь выигрывает, а вот Запад ждут крайне неприятные последствия.

«Нам это только в плюс. А западные страны потеряли огромный рынок дешёвых энергоресурсов. Теперь сидят, плачутся, пытаются санкции придумать очередные. Давно пора было с ними порвать, нечего с Западом сотрудничать! Уважение к ним нет совсем после всех их деяний», — отметил Данил У.

Часть людей пишет, что очень долго пребывала в ожидании этого решения. Граждане уверены, что теперь Западу никто не позволить грабить Россию.

«Наконец-то это произошло. Лично я долго ждала, когда наши власти это наконец-то сделают. Потому что ничего хорошего эти отношения с Западом нам не принесли. Лицемерие Запада уже перешло все грани разумного, они готовы только грабить. Это мировой бандит», — указывает Ольга Г.

Винченцо Кампи. Аллегория лицемерия

Ряд пользователей указывает на то, что Западу никогда не нужны были друзья, потому что своих союзников он, как правило, превращал в безвольных рабов, получая с них пользу в одностороннем порядке.

«Запад навязывает всему миру идеологию его превосходства и исключительности, пытаясь контролировать всё и вся лишь себе во благо. Ну уж нет, нам такого не надо», — считает Екатерина Б.

«Маски сняты. Главное, что наши политики правильный выбор сделали, а не стали плясать на тех граблях, на которых вытанцовывал Ельцин вместе со своей предательской свитой. Просто выкинули эти грабли к чёртовой матери», — поделился своим мнением Генрих Б.

Нашлись и те, кто отмечают, что после потери влияния на Россию Америка пустит в дело свои когти на территории Европы.

Сейчас Европе стоит избавиться от дум о том, какими они станут великими под началом Соединённых Штатов Америки. Штаты их толкнули в выгребную яму. А были бы с нами, то наоборот, жили бы ещё более благополучно, чем раньше», — пишет Лев М.

Напомним, 3 августа директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин заявил в своей статье для interaffairs.ru о том, что эпоха сотрудничества Российской Федерации со странами Запада бесповоротно завершена. Дробинин подчеркнул, что этот факт не подвергнется изменению даже по завершению специальной военной операции России на Украине.