Визит канцлера Германии Олафа Шольца в штаб-квартиру Siemens, где тот заявил, что ничего не препятствует дальнейшей транспортировке турбины для газопровода «Северный поток» из ФРГ в Российскую Федерацию, хотя гендиректор компании Кристиан Брух отметил, что без документов со стороны Газпрома сделать это не представляется возможным, стал поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение об этом 3 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Олаф Косинский Олаф Шольц

«Тем временем Шрёдер назвал запуск «Северного потока — 2» самым простым решением энергокризиса. Запасаемся попкорном», — написал Пётр Г.

Многие пользователи неоднозначно восприняли общение главы немецкого государства и представителя крупнейшего предприятия в Германии.

«Включать дурака для управленцев Запада — это теперь норма. Ничего удивительного», — пишет Владимир К.

Некоторые комментаторы отмечают, что чисто технический вопрос по какой-то причине наткнулся на политический барьер.

«Мне вот интересно: Шольц сменил работу канцлера ФРГ на эксперта по турбинам? Насколько высока его квалификация в данном вопросе?» — задаётся вопросом Ольга Г.

«У меня только один вопрос: зачем Шольц поехал лично турбину осматривать? И как он понял, что она работоспособная? Приложился к ней ухом и прошептал: «Турбина-турбина, дашь нам газу?», а она ему в ответ: «Да, конечно, только переправь меня русским», — пишет Евгений Е.

Часть людей полагает, что канцлер ФРГ, видимо, пока что не понял, что Россия не намерена продолжать вести тесные экономические отношения с Германией, поэтому нет нужды так сильно тужиться в вопросе турбины для «Северного потока».

«Шольц в розовых очках надеется на продолжение покупки нашего газа», — отметила Лариса Л.

«Германия до сих пор не отдала турбину, а «ненадёжный поставщик», по их мнению, это Россия. Вот ведь лицемеры!» — возмущается Алексей С.

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Ряд пользователей указывает на то, что Шольц мог бы подогреть интерес к Германии со стороны России, если бы он всё-таки снял с нашей страны санкции либо же дал добро на запуск газопровода «Северный поток — 2».

«Вместо того, чтобы заниматься этой клоунадой, Шольц мог уже давно наладить диалог с Россией и запустить «Северный поток — 2», который сами же немцы, по большей части, и строили», — указывает Татьяна П.

«Засуньте себе этот двигатель в одно место, господа-европейцы. Если хотите русского газа, то запускайте «Северный поток — 2». Хватит нам мозги компостировать!» — требует Валерий Ш.

«Сначала санкции свои с России снимите, выполните все свои обязательства по ранее заключённым договорам, принесите личное извинение в Кремле и только потом, может быть, турбину привезут в Россию и запустят. А пока что-то желания особо нет никакого. Лучше Китаю дополнительно топлива зашлём», — написал Марат М.

Нашлись и те, кому, собственно, по барабану, каким образом Германия будет выкручиваться из столь щекотливой ситуации.

«В этом году России как никогда нужна холодная зимушка в Европе. Только так можно остудить горячие головы еврочиновников, которые брызгают во все стороны своими санкциями и шлют украинским нацистам вооружение», — считает Гульнур Г.

Напомним, 3 августа канцлер Германии Олаф Шольц приехал в штаб-квартиру Siemens в городе Мюльхайм-на-Руре, где в ходе встречи с генеральным директором компании Кристианом Брухом заявил о том, что ничего не препятствует дальнейшей транспортировке турбины для газопровода «Северный поток» из ФРГ в Российскую Федерацию. Брух, в свою очередь, отметил, что для возвращение турбины в Россию необходимы все соответствующие документы со стороны компании «Газпром», но они пока что не были предоставлены. «Поэтому мы не может поставить это турбину, которая находится здесь уже более недели», — заключил Брух.