Новость о том, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и президент Тайваня Цай Ин-вэнь провели встречу, вызвала бурную реакцию американских интернет-пользователей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

При этом во время своей поездки, которая проходит на фоне резкого негодования со стороны Китая, Пелоси назвала Тайвань «одним из самых свободных обществ в мире».

«Сейчас США быстро забудут про Украину и переключатся на Тайвань», — считает @yourboy_Jovis.

«И как Си воспримет это унижение?» — интересуется @agona33.

«Китай предупредил их, посмотрим, что из этого выйдет», — комментирует @Yawman_Gyan.

«Есть такая вещь, как слишком долгое пребывание на работе — вы забываете, зачем вы здесь. В обязанности Пелоси не входит единоличное формирование внешней политики Америки, а также дальнейшее усложнение жизни американцев, столкнувшихся с войной, инфляцией и пандемией. Позор», — осуждает @khort7.

«Пелоси должна также посетить Палестину, если США искренне заботятся о демократии и суверенитете», — отмечает @risanfrickiboy.

«Все вы должны были знать: главная цель вооруженных сил США — защита Соединенных Штатов, а не Тайваня», — напоминает @ehzezo.

«Похоже, мы начинаем новый украинский конфликт», — подозревает @SirSpam68 968 183.

«Пелоси знала, что делала, от нее одни неприятности…» — подчеркивает @Counteringleft1.

(сс) Gage Skidmore Нэнси Пелоси

«Нэнси Пелоси посещает Тайвань для продвижения войны в Азии», — уверен @billalh729.

«Эти дамы раскручивают потенциальную войну только ради своей выгоды», — пишет @L_YunHao.

«Господи, либералы хотят уничтожить мир. Сначала Камала добивалась вступления Украины в НАТО, теперь это», — негодует @KAHerrman.

Как сообщил в своём телеграм-канале министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, после визита Пелоси на Тайвань взаимная торговля между Китаем и США будет снижаться.