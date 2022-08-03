Вместо того чтобы открыто отстаивать свои интересы во внешней политике, США отстаивают завуалированную риторику, которая нравится либералам, что вынуждает Вашингтон противоречить себе, когда коса находит на камень. Данное мнение высказал известный американский радиоведущий, политаналитик и юрист Бен Шапиро в своем твиттере, где у него почти 3,5 млн читателей.

California Cow Флаг ЛГБТ

«Например, мы не должны говорить, что защищаем Украину потому, что защищаем демократию перед лицом автократии; вместо этого мы должны говорить, что защищаем Украину потому, что мы не хотим позволить враждебной иностранной державе обогатиться в ущерб европейской безопасности», — объясняет Шапиро.

«В тоже время, когда мы говорим, что речь идет о борьбе демократии против автократии, мы выглядим довольно глупо, ведя одновременно дела с союзными режимами, которые не являются демократическими; мы также выглядим полными болванами, когда выясняется, что Зеленский не чист, как белый снег», — продолжил он.

«Левым в целом не нравится признавать, что внешняя политика Соединенных Штатов заключается в продвижении американских интересов за рубежом. Поэтому вместо этого они ищут другую модную риторику, которая им нравится. Вот почему они заявляют, что однополые браки на Украине являются целью войны», — подводит итог ведущий.

Данный комментарий Шапиро сделал в ответ на статью в New York Times, заголовок которой гласит, что «война сподвигает Украину на легализацию однополых браков».

Авторы статьи убеждают, что якобы «отсутствие юридических прав для однополых браков и угроза того, что Россия введёт анти-ЛГБТ политику», каким-то образом «превращают войну в катализатор перемен на Украине».

Kyle Rush Флаг ЛГБТ перед Капитолием

Американские интернет-пользователи бурно обсудили ситуацию.

«Интересно, что многие либералы были готовы защищать страну, где однополые браки и гомосексуализм и так не одобрялись. Но видимо наши политики легко закрыли на это глаза, потому что в этой печально известной коррумпированной стране раздаются миллиардные оборонные контракты и можно получить много откатов. И что еще хуже, ни слова о том, как батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с его националистической гордостью отнесётся к этой попытке проявить симпатию к однополым бракам. Что-то подсказывает мне, что это не будет хорошим сочетанием», — пишет Dan.

«Этот аспект войны глубоко беспокоит меня, поскольку он, кажется, доказывает утверждение России о том, что это экзистенциальная религиозная и культурная война против западного империализма, а не российская завоевательная война. Согласно опросам, украинский народ в большинстве своём не поддерживает однополые браки, так что меня крайне тревожит то, что Украина недемократическим путем принимает в середине войны любимую культурную повестку США. Это очень плохая тенденция», — переживает Centrist Normalman.

«Сейчас, когда миллионы людей на Украине остались без крова, а тысячи погибли, на кону стоят более важные вопросы, чем однополые браки. Например, предотвращение новых смертей», — предлагает MDCOOKS8.

«О да, именно гей бракам суждено стать переломным моментом для полной победы Украины», — иронизирует Marty Rowland.

«Возможно, им стоит разобраться с этим, когда война закончится и тысячи людей не будут умирать», — размышляет BB.

«Где репортажи о том, что думают по этому поводу украинцы, особенно католики и православные?» — интересуется chet380.

«Представьте себе, как по-идиотски будет выглядеть Зеленский, просящий оружия, а затем запутывающийся в других повестках дня», — подчеркивает Joe.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю рассмотреть вопрос официальной регистрации ЛГБТ-союзов и однополых браков.