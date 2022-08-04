Идущая сейчас в Донбассе война ведётся сугубо конвенциональным оружием, если, конечно, не брать во внимание использование украинской армией противопехотных мин, запрещенных Оттавской конвенцией (при том что Украина подписала Оттавский договор, а соглашение об уничтожении мин заключила в сентябре 2015 года). То есть фактор театра военных действий, точнее, его удалённости от промышленных центров стран, ведущих войну, по-прежнему весьма актуален — как бы ни изгалялись военные «теоретики» в умствованиях по поводу отмены классической стратегии и оперативного искусства. И сколько бы ни было у России «калибров», бомбардировщиков и кораблей с ракетными пусковыми установками — победа в войне по-прежнему зависит от пехотинца. Который для достижения оной должен весь этот театр военных действий пройти насквозь своими собственными ногами…

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Предположим, что паны Дуда и Моравецкий таки довели польско-российские отношения до критической точки и война заполыхала на наших восточных границах. Если перед этим армии России и Белоруссии оккупируют всю территорию Украины, то вот он, июль сорок четвертого: от Самбора на Перемышль и далее на Краков и от Равы-Русской на Сандомир русские танковые колонны потекут, почти не встречая сопротивления. Севернее же белорусская армия двинется на Минск-Мазовецкий и Люблин примерно с таким же результатом. Итог такого удара очевиден: полное крушение польского фронта на восток от Вислы и военный и политический крах польского государства. Как говорится, мат в один ход!

Александр Горбаруков ИА REGNUM Захватчик

Другой вариант: пять западноукраинских областей находятся в составе Польши. России придётся начинать агрессию от берегов Збруча — что даст Польше фору минимум в триста километров. Российским войскам придётся преодолевать несколько рек, текущих в меридиональном направлении, — Горынь, Вилию, Икву, Стоход, Стырь, Буг, в конце концов… Плюс колонны снабжения пойдут через сёла и местечки, население которых, мягко говоря, будет от этого совсем не в восторге. А опыт мартовского набега российской армии на пригороды Киева говорит более чем ясно: нет целей более беззащитных, чем колонны снабжения, которые по силам атаковать даже совсем неподготовленным войскам. КамАЗы с боеприпасами и автоцистерны с горючим жгли бойцы украинской территориальной обороны, то есть обычные мирные дядьки с пузами и лысинами…

Таким образом, Войско Польское сможет сосредоточить усилия на разгроме вторгшихся в польские пределы белорусских бригад, пока их российский союзник будет продираться сквозь враждебную Западную Украину. Учитывая, что белорусская армия невелика и вряд ли сможет выставить на линию огня более пятидесяти тысяч штыков и тысячи танков, её разгром в течение одной, максимум двух недель не представляется чем-то невозможным. А обезопасив себя с белорусского направления, Войско Польское сможет сосредоточить все свои боеспособные части на люблинском и сандомирском направлении и всеми силами встретить к тому времени уже изрядно потрёпанные населением «новых воеводств» русские колонны. Et voila — чудо на Висле 2.0!

А вы говорите, зачем нам Западная Украина….