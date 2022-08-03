Делегация Соединенных Штатов Америки во главе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси покинула Тайвань, завершив 20-часовой визит на остров.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что представительница США поступила в духе Штатов: «нашкодила — и в кусты».

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«Проводите бабку салютом! Ну ё-мое! Старушка летела через весь мир!» — иронизирует Tatiana.

«Зачем вообще прилетала?» — задалась вопросом Ирина А.

«Типичные американцы: создать иллюзию поддержки, крупно нагадить и свалить с громкими лозунгами о демократии в кусты, наблюдая за столкновением племён. Со времён индейцев ничего не изменилось. Проблемы индейцев шерифа не волнуют. Разгребать теперь Тайваню долго. Точнее, огребать», — добавила Olesya Z.

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«Мавр сделал своё дело, мавр может уходить», — написал Ilya B.

«Не говори «гоп», пока не приземлилась в Америке. Главное — не прилететь в пасть дракона, а из неё вылететь», — отреагировал «Старый Ёж».

«Приехала, нагадила и уехала», — не выдержал Иваныч.

«Скатертью дорожка, старушка», — смеется Евгений.

«Китайцы, получается, зря жути нагнали?» — не понимает Sergio.

«Китайцы сделали так, как надо. Теперь США пусть разгребают. Завод уже Китай не строит в США, а на Тайвань уже по некоторым позициям закрыли поставки. Дальше будет интереснее», — ответила ему (Sergio) Оксана А.

«Слабоумие и отвага. Не знаю, чего США хотели добиться/добились в отношениях с Тайванем, но с Китаем отношения испортили окончательно. У нынешней администрации Белого дома талант рушить отношения. Иногда — на ровном месте и без причин», — отреагировал Василий.

«Ну что? Начало большого конца положено… Китай сейчас начнет гнобить экономику США, вернее уже начал», — пишет Elena Viktorovna.

«Ещё раз США показали, что плевали на всех», — прокомментировал Владимир.

«Столько шума. Прилетела, нашкодила и смывается. Это в духе американской «демократии», — написал один из участников обсуждения.

«Шапокляк неугомонная», — не выдержала Виктория.

«А что так быстро? Даже на чай не осталась?» — смеется А. Р.

«И демократию свою забери, старая лошадь», — с сарказмом призвал Саныч.

«Мавр сделал своё дело». Может, и к лучшему? А Китай своего часа дождётся!» — комментирует новость Marina.

«Тайваню приготовиться пожинать плоды», — подытожила Анна Б.

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