Как же «волатильно» у нас… даже не общественное мнение, а часть «экспертного» сообщества. И ведь нет понимания, что повторяют американскую повестку, суть которой в преднамеренном распространении фейков, которые поощряют завышенные ожидания, а потом, когда эти «ожидания» не сбываются, начинается основной этап спецоперации — демонизация под предлогом обвинений в «слабости» тех, кто будто бы «обещал, но не выполнил». Иногда отделить зёрна от плевел действительно трудно, и позволяет это сделать только развитие тех или иных ситуаций в пространстве и во времени, которое, как известно, — четвертое измерение. Отсюда «мораль сей басни такова»: не надо спешить с оценками, раздавать эпитеты и расклеивать ярлыки «по горячим следам». Следует придержать полет собственной буйной фантазии, услужливо отыскивающей кругом «предательство и измену», и взять паузу, умение держать которую отличает опытных политиков (и экспертов без кавычек) от диванной шпаны, по любому поводу восклицающей: «Усе пропало, хватай мешки — вокзал отходит!»

Вавилонская блудница. Гравюра. 1523

Не пропало и не отходит. Прежде чем перейти к первым итогам скандального заворота американской спикерши на Тайвань, в мятежную провинцию Китая, вспомним, как у нас еще несколько лет назад по любому поводу верещали речитативом: «Путинслил». Все и вся. Сердюкова с его «женским батальоном», Украину, пенсионную реформу и так далее по списку. Да чего уж там: сопровождением к стамбульским переговорам тоже шли те же самые спекуляции. Что выяснилось? Под прикрытием сердюковского «батальона» была проведена уникальная по эффективности военная реформа, давшая армии и флоту то, чего у нас не было, — высокоточное оружие, гиперзвук и обновленную триаду СЯС — стратегических ядерных сил. Для этого, между прочим, реанимировали социализм в отдельно взятом ОПК. С прямым финансированием из бюджета, минуя замкнутый на МВФ и его кураторов «экономический блок» правительства. Кому сейчас непонятно, что без этого ни вести СВО, ни одновременно сдерживать Запад, а также держать контроль над обстановкой ещё и в Сирии было бы невозможно? «Калибры», которые по западным подсчетам у нас давно должны были закончиться, но «никак не кончаются», разве не стоят денег, взятых в том числе за счет реформы пенсионной системы, давайте уж откровенно? На Украину в 2014 году, повторимся, без тех же «Калибров» соваться не имело смысла, получился бы Грозный новогоднего образца 1995 года. А Стамбул? По факту главным его результатом стала фиксация стойкого отказа киевского режима от всяких переговоров. Американцы запрещают или сами не хотят — вопрос уже второй. Именно провал Стамбула позволил подтвердить и закрепить цели СВО, когда в воздухе действительно запахло чем-то нехорошим. Получается, и на старуху бывает проруха! Так кто у нас «слил» и «сливает»? Путин или дешевые алармисты, что от войны, что от мира?

Кстати о «старухе». В оценке визита Нэнси Пелоси на Тайвань существует ряд аспектов, к которым не имеет отношения тот вой, который со вчерашнего вечера стоит в блогосфере. В нем, к сожалению, участвуют и достаточно заслуженные люди, но в международных делах мыслящие, однако, прямолинейно, от руководителей государственных СМИ до героев СВО. На деле, огульные обвинения в том, что «слил» уже Си Цзиньпин, — это одно из двух. Или издержки канувшего в Лету «европейского вектора», когда, подобно поздним советским пропагандистам, душа на Западе, но по должности его положено ругать и вот наконец-то появляется, как кажется, повод выплеснуть вовне свое нутро (в первом случае). Или искреннего, в меру понимания, но не вполне компетентного и чрезмерно эмоционального вторжения не в свой круг вопросов (во втором).

kremlin.ru Председатель КНР Си Цзиньпин

Первый аспект. Поступив так, как поступили, бравируя своей «исключительностью» и, как упомянул глава МИД России Сергей Лавров в ходе визита в Мьянму (страну — средоточие совместных российских и китайских интересов), «безнаказанностью», США, давайте прямо, сожгли мосты в отношениях с Китаем. При том, что у этих отношений большая предыстория, тесно переплетенная, кто помнит, с нашими собственными интересами советских времен, которые этими отношениями были ущемлены. Дональд Трамп, перещеголять которого в антикитайских устремлениях попыталась нынешняя вашингтонская администрация, для Пекина — уже из разряда практически «неприкасаемых» как запустивший маховик торговой войны, давший старт нынешней уже военно-политической конфронтации. Единственный шанс в США наладить с КНР отношения был у демократов, приход которых в январе 2021 года в верхах Поднебесной встретили со сдержанным оптимизмом.

Сейчас, после всего произошедшего, демократы для Пекина хуже республиканцев, экс-госсек от которых Майк Помпео, совершавший провокационный визит на Тайвань еще в прошлом году, собиравшийся и сейчас, был вычеркнут из списка американской делегации после разговора Байдена с Си Цзиньпином (Помпео запрещен въезд в Китай). С этой точки зрения Демпартия, конечно, нагребла предвыборных очков внутри страны, но сами США и их президент очень много потеряли за рубежом. В частности, из-за откровенно проституционной позиции, занятой на переговорах с председателем Си в отношении тайваньского вояжа Пелоси. «Я не я, и лошадь не моя». В смысле: я — президент, стало быть, главковерх, но Конгресс мне не подчиняется и «дует в свою дуду». При этом авианосные ударные группы 7-го флота, коим «я — главковерх», идут к Тайваню прикрывать представительницу этого самого Конгресса. Но «я как главковерх к этому отношения не имею» (прямо Игорь Ильинский в завершающем кадре «Карнавальной ночи»!). Кому, спрашивается, втираются очки?

Второй аспект. Безобразный демарш официального Вашингтона (именно официального Вашингтона, а никакой не Пелоси) дает новый импульс дальнейшему укреплению российско-китайских отношений. А также тому широкому альянсу, который начал буквально в последние дни, с тегеранского визита Путина и антиамериканского разворота Саудовской Аравии, складываться вокруг московско-пекинской оси. Впереди, в сентябре, саммит ШОС, на котором, заранее предвидим, произойдет очень много интересного. И не случайно именно на фоне американского демарша Лавров начал свое турне по Юго-Восточной Азии (ЮВА), которое, по официальным комментариям российского МИД, проходит с мирной и добрососедской, а не провокационной и подрывной, как американская, повесткой. Общеизвестна также официальная позиция МИД России:

«Рассматриваем её (Пелоси — В. П.) визит как явную провокацию в духе агрессивной линии США на всестороннее сдерживание КНР. Считаем, что отношения между сторонами Тайваньского пролива — это сугубо внутреннее дело Китая. Китайская сторона вправе предпринимать меры, необходимые для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в тайваньском вопросе».

Прямая противоположность комментарию Белого дома, что, будто бы, «ничего сверхъестественного не происходит» и негативная реакция Китая якобы «чрезмерна».

Gage Skidmore Нэнси Пелоси

Не случайно также, что именно одновременно с тайваньской темой всплыл вопрос непосредственного участия США в украинском конфликте, где Пентагон, оказывается, играет роль наводчика для ВСУ. Что и раньше было «секретом Полишинеля», а теперь, усилиями шефа ГУР МОУ, разнесено по всему свету. И опять не случайно, что именно к скандалу с Пелоси была приурочена сенатская резолюция, призывающая объявить Россию «спонсором терроризма». («Пусть-де Москва занимается своими проблемами и не впрягается за Пекин»). Москва отреагировала угрозой разрыва дипотношений, которая, нет сомнений, при нынешних раскладах в российских верхах, будет исполнена, если Госдеп пойдет на поводу у «верхнепалатных» членов всё того же Конгресса. И это тоже в «кейс» российско-китайских отношений. Развести не получится!

Третий аспект представляется самым главным. Ответственность за провокацию, ведущую к резкому обострению ситуации в Тайваньском проливе и во всем регионе, несёт не Пелоси персонально, а США как государство-провокатор и тайваньский режим как американская марионетка, вынашивающая с подачи своего патрона, у которого сидит в кармане, планы провозглашения так называемой «независимости». Эпицентр конфликта — Тайвань, а не США, которые являются одной из его сторон. Поэтому и меры военного реагирования, и маневры — это то самое, что Пекин будет применять к Тайбэю. А к Вашингтону — лишь по мере его вмешательства в ситуацию восстановления территориальной целостности КНР. Поэтому действия против Boeing C-40C, на котором прилетела Пелоси, были бы отвлечением в сторону от главной темы. Всё по порядку, шаг за шагом: приведение в порядок властителей Тайваня, возомнивших себя «пупом Вселенной», затем остальное. Если потребуется. Ибо при воссоединении страны, если Вашингтон не «дёрнется», то и вопросов к нему никаких. А «дёрнется» — тогда и только тогда следует отвечать. Именно по этой схеме Россия действует на Украине. Фактически идет противостояние с США и НАТО, а непосредственный удар был нанесен не по Вашингтону, а по ВСУ. И тогда, когда «созрело». Кстати, в Киев, кто забыл, Пелоси тоже приезжала, причем о визите было объявлено уже после его завершения. И никакой информационной истерики не было. Ибо знающие люди говорят, что американская сторона согласовывает с Москвой каждый такой визит, не только своих, но и европейских функционеров. Чтобы «чего» не вышло…

А с Пекином согласование было? Конечно, ибо зачем тогда Байден звонил Си Цзиньпину, и в результате этого разговора из списка делегации вылетел Помпео?

Как и в какие сроки Китай будет разбираться с Тайванем? Гадать на кофейной гуще не будем, но учения, которые начинаются 4 августа согласно вот этой схемы, очень походят на военную блокаду острова, ибо перекрывают проход судов в основные торговые порты.

Народно-освободительная армия Китая

Наконец, четвертый аспект, внутриполитический. В принципе его можно было не затрагивать, если бы большинство распространяемых со вчерашнего вечера спекуляций так или иначе не сводились к тому, что «время Си Цзиньпина-де истекло», с соответствующим намеком на предстоящий XX съезд и «неизбежность» обострения внутрипартийной борьбы в КПК. Как на самом деле? В действительности сам факт сжигания мостов США с Китаем действует на сторонников сближения с Вашингтоном в китайском руководстве (если таковые остались), скажем мягко, крайне негативно, выбивая из-под них почву и сокращая ареал возможностей. Конкретно: этот факт подрывает их позиции точно так же, как начало российской СВО на Украине в короткие сроки в разы уменьшило влияние либералов в нашей элите. Как и у нас, в Китае на съезде, а возможно и до него повышается вероятность кадровых изменений, направленных на углубление консолидации руководства вокруг Си Цзиньпина по той же самой схеме, по которой это произошло у нас вокруг Владимира Путина. Как процитировали в ТГ-каналах политолога Егора Холмогорова, «в ближайшие 48 часов идиота можно будет опознать по фразе «комсомольцы скинут Си». При всей неоднозначности этого эксперта, данный тезис — в точку!

Маленький штрих. Если бы происходило нечто экстраординарное, глава МИД КНР Ван И без сомнения прервал бы африканское турне и вернулся бы в Пекин. Но он этого не сделал, а заявления с осуждением хулиганской выходки Пелоси прозвучали с места, без отрыва от основной работы.

Можно привести и пятый аспект, поставленный в центр внимания добросовестными экспертами. Чтобы не пересказывать, приведем выдержку из соответствующей объемной цитаты.

Китайский свяZноj

Точно известно, что в ходе разговоров американской стороне было предъявлено, что ни о каком государственном визите речи быть не может. В результате вместо визита Пелоси на Тайвань получилось «Турне по Азии». В него вошли четыре страны: Сингапур и Малайзия + Япония и Южная Корея. Попарная разбивка связана с географическим расположением упомянутых стран. Про Тайвань в программе визита ничего не упоминалось, что сразу же упростило ситуацию. В чём упрощение? В том, что по ходу официального визита можно делать частные, это никак не регламентируется. Если чиновник N посещает несколько объектов в городе в рамках программы изучения положения дел, допустим, в строительстве, то он может по пути зайти в продуктовый магазин. Это не будет частью программы поездки.

Статус посещения Тайваня Нэнси сразу же падает с «правительственный визит по странам региона» до «частный заезд по пути к знакомым».

Ничего 2 августа не закончилось. В этот день, точнее вечер, глобальное развитие просто перешло в новую фазу. Всё самое интересное, напротив, только начинается. «Диванным аналитикам» и слабонервным — запастись попкорном, расслабиться, получать удовольствие и работать преимущественно на прием, не засоряя эфира.