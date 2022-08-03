Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не видит препятствий для подключения отремонтированной турбины Siemens к газопроводу «Северный поток». Политик отметил, что турбина может быть в любой момент подключена и использована.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

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Заявление Шольца обсудили в мессенджере Telegram.

«Нам в России абсолютно плевать на эту турбину. Это проблемы недружественного нам Запада. Проблем с покупателями высвободившегося «европейского» газа нет… Да, ниже нынешних рыночных цен, но не в убыток себе. И главное — идёт расширение рынка сбыта. Вернее, переориентация на восток. Шольцу остаётся только прыгать: «кто не скачет, тот»…» — написал Murzik.

«Я правильно понял Шольца? Газ Германии нужен позарез. Но турбину не отдадим… а Газпром должен сам умолять нас отдать турбину, чтобы он потом продавал газ дешевле?» — спросил Evgeniy K.

«Нет, неправильно. На турбину отсутствуют таможенные документы, поэтому наша таможня не может запустить её на территорию РФ. Так как турбина поставлялась из Канады немцам, то документы таможенные только для этих стран. То есть Канада должна была делать декларацию Канада — Россия, транзит через Германию. А они сделали доставку в Германию… Как-то так», — пояснил ему (Evgeniy K.) «Пианист».

«Когда приедет турбина, надо сказать: а теперь у нас труба не готова», — пошутил Владимир.

«Приключения турбины продолжаются», — шутит Andrey.

«А давно Шольц эксперт по турбинам?» — с сарказмом спросила Xenia S.

«Шольц на глаз определил [исправность турбины]?» — иронизирует Катерина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олаф Шольц

«Мы, Газпром / правительство РФ / граждане РФ, не хотим нарушать санкции, которые ввели против нас. Мы не можем принять турбину, она нам не нужна. Готовы запустить СП-2, но в марте месяце», — не без сарказма добавил К. К.

«Да пусть пока ее не отдают и не прикручивают. Хранилища не заполняются не у России же. Вообще, к этой истории не нужно проявлять повышенного внимания. Есть такое слово «дрессура». Чем больше Россия уделяет этой теме внимания, тем хуже для РФ. Это у них Basf и другие промышленные гиганты останавливаются, это у них люди, если что, будут замерзать и мыть даже не те самые рекомендованные четыре места. Пусть! «Сами предложат и сами все дадут!» М. Булгаков. А мы улыбаемся и машем», — написал Sergey S.

«Шольц кричит, что Россия — вселенское зло, но тут же требует от этого зла много дешевого газа. У них все хорошо с головой?» — не понимает Petroleum.

«Россия по контракту должна получить турбину из Канады, а не Германии, так что Шольц может и дальше играть в доктора», — отреагировала Nadya.

«Русские, вот турбина, качайте нам газ, ведь нам Украине оружие надо поставить, а у нас печи топить нечем, и уголь дайте, и металл. Русские, ну вы чего?» — проиллюстрировал заявление Шольца Nik.

«Хорошая турбина, как и хороший коньяк, должна отстояться, а чтоб совсем хорошо — заколотить в дубовый ящик, и года на три в тёмный подвал. Мы подождём, главное — качество», — с сарказмом добавил Nik.

«Сопровождение турбины к месту монтажа должно быть пафосным и роскошным. Немецкие армия, флот, белоснежные кители и начищенные бляхи. В воздухе эскадры в фигурах высшего пилотажа», — иронизирует S.

«Нужно, в свою очередь, Путину и Миллеру сфотографироваться на фоне газового месторождения, заявить, что газ есть, все нормально, но отправить вам пока не сможем», — смеется Ivan, комментируя фотографию, где запечатлен канцлер ФРГ на фоне турбины для «Северного потока».