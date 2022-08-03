Эпоха сотрудничества Российской Федерации и Запада закончилась, отношения с Европой и Соединенными Штатами Америки изменились бесповоротно. Об этом заявил в своей статье «Уроки истории и образ будущего: размышления о внешней политике России» директор Департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

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Заявление Дробинина обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения восприняли данное заявление позитивно, указав на то, что России нужно было давно прекратить сотрудничество с Западом.

«Сильно, теперь поглядим, как это на деле», — написал Judas P.

«Поживем — увидим. Но это и к лучшему. Вся нечисть пусть валит из России», — написал Олег Т.

«Хочется своих детей уберечь от всей этой мерзости, что льётся рекой из Америки и Европы», — написал V.

«Ура, пусть теперь поживут без нас, а то присосались, как пиявки, на всё дешевое», — отреагировала Злата.

«Просто нас в очередной раз пытались прокатить со всеми этими так называемыми свободами, пытаясь нас перекроить и заставить плясать под свою дуду. На самом деле быть свободными значит быть такими, какой ты есть, без всяких условностей», — отметил V.

«Наконец-то. Пусть живут по средствам, а не по их «правилам», — добавил Алёша.

«Вот за это можно выпить, не чокаясь. «За будущее Европы!». Аминь», — прокомментировал Александр Т.

«Давно пора», — отреагировал Luka.

«После вчерашнего и у Китая не будет, он еще был так или иначе ни два, ни полтора, теперь точно с США и вообще англосаксами дел иметь будет как можно меньше», — добавил Сергей Ю.

«Привыкли к халяве, дешевый газ и слабая экономически Россия. Всё… переходим на дрова, и режим экономии!» — пишет Инна И.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вентиль

«Если они всегда держали нас за аборигенов, то зачем нам нужны такие отношения?» — не понимает Vitaly.

«Адиос, амигос. Мы новый светлый мир построим», — отреагировал «Рудий Барбароса».

«Ну, раз уж наш МИД заявил, значит, точно назад пути уже нет», — отметил «Ацтек».

«Надеюсь, без камбэков. Самая отличная новость за утро», — пишет «Солнцеворот».

«С заморскими крысами нам не по пути!» — написал один из комментирующих.

«Даже не верится, что до этого дожили», — отреагировала Лариса.

«Правильно. Надо искать свой путь. У нас всё для этого есть», — комментирует Арсен.

«Хватит вестись на жвачку и стеклянные бусы», — написал Евгений.

«Ну наконец-то. Теперь у России свой путь, и горе тому, кто посмеет встать у России на пути», — отметил «Тарзан».

«Ну наконец-то, ещё бы вентиль на полгодика перекрыть в ту сторону, чтобы средневековье началось с междоусобицами и антисанитарией, потом посмотрим, кто «немытая Россия», — отреагировал Aleksey.

«Надеюсь, это не просто слова!» — подытожила OlgaV.