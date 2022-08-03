Подход к реализации российской «мягкой силы» в Средней Азии и Казахстане неэффективен. Работа с населением почти не ведется, основная ставка делается на лоялизацию элит. Об этом 3 августа в интервью ИА REGNUM сказал киргизский эксперт на условиях анонимности.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Казахстан

ИА REGNUM: Можно ли считать программы Россотрудничества в Туркестане эффективными с точки зрения продвижения российской «мягкой силы»?

Эксперт: Весьма относительно. Определенный эффект от деятельности Россотрудничества в Средней Азии и Казахстане есть, однако если сравнивать с эффективностью основных оппонентов — США, Великобритании, ЕС, Турции, то российская «мягкая сила» на их фоне выглядит весьма невзрачно.

Причин много: разница в бюджетах, высокий уровень забюрократизированности, работа ради отчета, а не результата, кадровые проблемы. Один из ключевых моментов — порочность исповедуемого стратегами в Москве подхода «да всё равно среднеазиаты никуда от нас не денутся».

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ИА REGNUM: После завершения СВО на Украине подходы к работе российских организаций будут каким-то образом меняться?

Эксперт: Россотрудничество уже неоднократно обещали модернизировать, сделать структуру современной, отвечающей новым вызовам и веяниям. Увы, реформы и перестановки не обеспечили резкого роста эффективности организации на местах. Вполне возможно, что в нынешней ситуации получится то же самое.

Российский подход к реализации «мягкой силы» в Средней Азии и Казахстане неэффективен. Основная ставка делается на лоялизацию элит, работа с широкой общественностью почти не ведётся.

Яркий показатель — состояние российских вузов в регионе. Уровень их работы и оснащения серьезно уступает аналогичным структурам, финансируемым Турцией, США, Великобританией. Для специалистов разница в качестве секретом не является, однако такая ситуация сохраняется более десяти лет.

События последнего полугода серьезно подорвали возможности «мягкой силы» России в Средней Азии и Казахстане. Взаимодействие с Россией для местных общественных деятелей и политиков стало токсичным, чреватым травлей со стороны доминирующих в местных соцсетях и СМИ сторонников Запада.

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ИА REGNUM: Насколько значимым инструментом для продвижения российских интересов в Центральной Азии остается русский язык?

Эксперт: Русский язык важен как для интересов самой России, так и для жителей стран Средней Азии. Для РФ сохранение позиций языка в регионе — один из ключевых способов сохранить связь, влияние и хотя бы частичную культурную преемственность.

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Для жителей Средней Азии и Казахстана — знание русского в первую очередь решает вопросы выживания. Сейчас в России работают более пяти миллионов человек. Каждый из них, отсылая заработок на родину, кормит не менее трёх человек. Путем нехитрых подсчетов получается, что знание русского языка и тяжелая работа позволяют выживать более чем 20 млн гражданам стран Средней Азии.

Пока миграционные потоки в Россию измеряются миллионами — русский язык будет востребован. Вместе с тем в целом уровень знания языка, его сфера использования в регионе постепенно сокращается.

В этом контексте в качестве позитивного примера работы Россотрудничества и министерства образования России можно упомянуть программу по отправке десятков учителей русского языка в Среднюю Азию, где они за счет РФ преподают русский в школах. Затраты на реализацию программы небольшие, эффект заметный.

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