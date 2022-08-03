Разрешению проблемы «Калининградского транзита», возникшей из-за волюнтаристских «западных санкций», ИА REGNUM, как и всеми ведущими российскими СМИ, уделялось самое пристальное внимание. Известно, что на пути разрешения уже, казалось бы, улаженных со структурами Евросоюза противоречий встало руководство литовского государства, обнажившее интерес истинного выгодоприобретателя вновь созданного очага напряженности. Которым оказался отнюдь не пресловутый Пентагон, как у нас принято считать в подобных случаях. Подтверждением тому является очевидный провал проходившего со 2 по 4 июля рабочего визита в США руководителя Литовской Республики Гитанаса Науседы, так и не получившего от американского министерства обороны согласия на размещение в Литве постоянного американского контингента. Официально анонсированные переговоры высшего руководителя суверенной европейской страны с командующим Пенсильванской национальной гвардии США (каков уровень соответствия представительства сторон! — А. С.) для обсуждения помощи в подготовке офицеров «Департамента охраны края» (МО ЛР — А. С.) всё-таки состоялись. Таким образом, предположение, сделанное в преддверии упомянутого визита ИА REGNUM о том, что разум американских военных пока ещё в состоянии возобладать над амбициями американских политиков, оказалось отчасти верным.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Литва

В результате Вильнюс был вынужден подчиниться воле Брюсселя, и транзит «санкционных» грузов из России в её же регион был возобновлён, пусть с оговорками и только железнодорожный, а не сухопутный в целом. Что явно не устроило заокеанских бенефициаров напряженности в регионе, расположенном в самом центре Европы, на одном из важнейших перекрёстков глобальной логистики. И, не добившись безоговорочного подчинения от собственных военных, бенефициары те применили более изощренный инструмент, а именно — финансовый, им же полностью и подконтрольный в глобальном масштабе. Как заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская, «Литовский «Шяуляй-банк» («Šiaulių bankas», или «Банк города Шяуляй» — А. С.), обслуживающий транзит грузов в Калининградскую область, с 1 сентября 2022 года отказывается от проведения любых платежей в рублях. Это очередная попытка литовской стороны остановить поток транзита — это, так сказать, взять «реванш» за «поражение».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Помимо реванша за «поражение», ничего, кроме выгоды, Литве не несущего, вильнюсским режимом, пусть и явно не по собственной воле, готовится следующий выстрел по собственным ногам. Есть данные о том, что в качестве инструмента давления на Россию Вильнюсом рассматривается возможность приостановки перечисления российских пенсий и пособий собственным жителям, имеющим на то право. А на территории бывшей Литовской ССР проживает много бывших советских военных, в том числе литовской национальности. Факт задержки выплаты пенсий военным пенсионерам уже имел место; конфликт без огласки был разрешён титаническими усилиями Консульства РФ в Вильнюсе. К тому же ещё раньше сотрудники литовского отделения шведского банка Swedbank, уполномоченного на выплату российских пенсий, в частном порядке предупреждали «российских» пенсионеров о возможности приостановки выплат по независящим от столь авторитетной кредитно-финансовой организации обстоятельствам. А именно — из-за тех же антироссийских санкций.

Modris Putns Swedbank

Но и это ещё не всё: покушением на кошелёк собственных граждан наиболее уязвимой категории литовское руководство решило не ограничиваться, также вспомнив и о душе. Следующей своей целью официальный Вильнюс обозначил Виленскую епархию РПЦ путём давления на её главу — епископа Амвросия, вынудив его подать прошение патриарху Кириллу о предоставлении автономии литовскому приходу. При этом большинство православного духовенства Литвы эту идею не поддержало. Но, по данным литовских СМИ, «литовский православный епископ Амвросий, вернувшийся после визита в Россию, говорит, что получил положительную реакцию от Московского патриарха Кирилла по поводу большей автономии, а первые решения ожидаются уже в августе». В процесс активно вовлечены литовские государственные (!) структуры: так, Юргис Разма, первый вице-спикер Сейма, считает, что «Минюст должен рассказать о правовых аспектах такого процесса, чтобы Православная Архиепископия Литвы получила приходское имущество». Что для такого демократического европейского государства, как ЛР, весьма странно. Впрочем, не более, чем несокрушимая воля вильнюсского руководства лишить доходов собственный бизнес, а многих своих стариков, возможно, и куска хлеба, пусть и из «враждебной» России получаемого.