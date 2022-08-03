В России появилась новая Морская доктрина. Ее утвердил своим указом президент России В. В. Путин 31 июля, в день ВМФ. Многостраничный документ, в полном соответствии с названием, носит стратегический, при этом комплексный и конкретный характер. Отсутствие уже привычной размытости, четкая расстановка приоритетов и откровенность в определении проблемных направлений выгодно отличают новую Морскую доктрину от многих других документов.

Официальное интернет-представительство президента России Флаг ВМФ России

Предыдущая была принята в 2015 году. Семь лет — не так много, чтобы в корне поменять стратегические приоритеты, поэтому новая доктрина во многом носит уточняющий и конкретизирующий характер.

Прежде всего, значительно большее внимание уделено вопросам безопасности с учетом долгосрочного характера противостояния РФ и НАТО во главе с США в условиях активно ведущейся ими гибридной войны на уничтожение России. Этим вопросам посвящена глава 2 документа «Национальные интересы, вызовы и угрозы национальной безопасности Российской Федерации в Мировом океане». Глава 1 содержит общие положения и определения — сама логика построения Морской доктрины говорит о высшем приоритете вопросов безопасности для России. Обеспечение безопасности на море трактуется расширительно: не только как охрана морских границ, но и присутствие в Мировом океане, охрана ключевых маршрутов и коммуникаций, включая подводные (трубопроводы и кабели).

Указание на «отсутствие достаточного количества пунктов базирования за пределами Российской Федерации для обеспечения кораблей и судов Военно-Морского Флота, выполняющих задачи в удаленных районах Мирового океана», говорит о намерении России развивать сеть военно-морских баз для обеспечения своих национальных интересов в тех регионах, которые она считает для себя приоритетными.

Дарья Драй ИА REGNUM Корабли ВМФ России в Кронштадте

По-прежнему остро стоит вопрос кораблестроения и судостроения как для ВМФ, так и для увеличения возможностей торгового флота. В доктрине подчеркивается необходимость достижения технологической самодостаточности в отрасли, максимальной загрузки отечественных производственных мощностей и локализации отрасли в России. Импортозамещение в технологиях — один из самых больных вопросов российской экономики, в том числе в военно-промышленном комплексе. Если его не решить в ближайшие годы, Россия может навсегда отстать от конкурентов в переходе на новый технологический уклад, что неизбежно скажется не только на гражданском секторе экономики, но и на обороноспособности страны.

Заострен вопрос необходимости комплексного подхода к портовому хозяйству. Подъездные пути, собственно перевалочные (погрузочно-разгрузочные) мощности порта и тоннаж флота должны соответствовать прогнозируемому на среднесрочную перспективу грузообороту. В противном случае придется постоянно «расшивать» узкие места, когда суда и железнодорожные вагоны неделями простаивают в ожидании своей очереди на обработку в порту. Это известная и застарелая проблема, решение которой требует координации соответствующих ведомств и компаний, использующих портовые мощности.

Svetlov Artem Порт

В новой Морской доктрине России подвергнуты ревизии приоритеты России в Мировом океане. Балтийское направление уступило первое место Арктике. Это, очевидно, вызвано продолжающимся таянием льдов, что расширяет возможности судоходства. В результате арктическое побережье России постепенно становится одной из самых главных ее границ — протяженность только Северного морского коридора (Севморпуть — СМП) составляет 5600 километров. Арктический шельф пока мало разведан, но уже известные данные геологоразведки говорят о значительных залежах полезных ископаемых. Кроме того, СМП является самым коротким маршрутом из Китая и других дальневосточных стран в Европу, этот фактор делает арктический транзит конкурентоспособным даже при необходимости ледовой проводки. За контроль над полезными ископаемыми арктического шельфа и транзитными путями разгорается серьезная борьба между Россией с одной стороны и США, Канадой и их союзниками из Северной Европы с другой. В новой Морской доктрине СМП назван национальной транспортной артерией России, то есть подчеркнут суверенитет РФ над территориальными водами и Северным морским коридором.

Балтийское направление не указано в новой Морской доктрине, теперь говорится об атлантическом направлении, что очевидным образом отражает растущие амбиции России по присутствию в Мировом океане. Атлантическое направление указано третьим в новой доктрине, второе место заняло тихоокеанское. Растущая в регионе геополитическая напряженность и необходимость интенсивного развития российского Дальнего Востока делают тихоокеанское направление одним из ключевых в стратегических планах России.

Tsibin Konstantin Дальний Восток

В новой Морской доктрине подчеркнута важность Каспия. По побережью этого сравнительно небольшого и закрытого моря расположены пять государств, четыре из которых — бывшие республики СССР. Богатое на природные ресурсы и хрупкое с точки зрения экологии Каспийское море приобретает все более важное значение как перекресток международных транспортных коридоров Восток — Запад и Север — Юг. Несмотря на небольшие размеры, Каспий указан четвертым в перечне приоритетов в Морской доктрине.

Индоокеанское направление стало пятым по важности. В то же время в доктрине говорится о необходимости создания пунктов базирования для ВМФ в Персидском заливе и других индоокеанских регионах. Россия намерена проецировать военно-морскую силу на один из самых геополитически сложных регионов мира.

Новая Морская доктрина РФ носит очень амбициозный характер. В то же время в ней достаточно откровенно говорится о существующих проблемах и узких местах. Теперь дело за исполнителями и координаторами поставленных задач. Станет ли Россия действительно великой морской державой или будет плестись в хвосте после США и Китая, зависит в первую очередь от организаторов работы.