В Молдавии в качестве источника энергии вместо российского газа можно использовать древесину ивы. Об этом в ходе пресс-конференции заявил вице-премьер-министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну, сообщает tv8. md.

Жан Франсуа Милле. Крестьянки с хворостом. 1858

По словам министра, ива — это источник биомассы, из которой можно сделать другое топливо, которое будут использовать государственные учреждения либо граждане. При этом политик уточнил, что иву предстоит еще посадить и вырастить, использовать её древесину в качестве замены газа из России станет реально только через несколько лет.

Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения раскритиковали молдавского министра.

«В засушливом климате Молдавии только ивы и выращивать…» — пишет Нина Х.

«Людей с такими идеями в министры берут?» — не понимает Зоя.

«Пока эти ивы вырастут, ни [президента Молдавии Майи] Санду, ни компании уже не будет», — добавил Александр.

«В Сибири дров полно», — иронизирует Дмитрий С.

«Иногда слушаешь эту соросятню и не знаешь — плакать или смеяться», — отметил Михаил.

«Газ становится роскошью даже для благополучной Германии, что уж о Молдавии говорить?» — прокомментировала Ирина.

«Ну что же, поздравим еще одного кандидата в члены ЕС с мощным «технологическим прорывом». Дрова — это очень экологично! Заодно и машины свои в металлолом сдавайте и переходите на гужевой транспорт», — с сарказмом написал Виктор.

Tempus Печь-буржуйка

«Дрова можно импортировать», — подсказал Sergei.

«Мы простых путей не ищем, в принципе, и газ можно использовать. Но нет», — отреагировала Victoria.

«Это как в старой поговорке: назло врагам продам корову, чтобы дети молоко не пили», — отреагировал Алекс.

«В Молдавии полно винограда. Хорошее топливо. А ещё есть кукуруза и слива», — не без сарказма добавил один из участников обсуждения.

«Ива быстро растёт, но надо около 3 лет, чтобы хотя-бы что-то можно было сжечь!» — отметил Руслан.

«Пусть коровьими лепешками топят печку», — пошутил Виталий.

«Они все регулярно находят, чем заменить российский газ, и каждый раз заменяют его на российский газ, но реэкспортом», — с юмором написал Александр К.

«Ива растёт очень быстро, но горит она так себе — больше дыма», — добавила Alewtina.

«Видимо, эстонский проект. К 2052 году можно будет полностью отказаться от российского газа, а к 2072-му вить гнёзда из ивовых прутиков и жить на тех же ивах», — пошутил один из участников обсуждения.

«Пока эти ивы вырастут, Молдавия замерзнет этой зимой», — подытожила Ольга Ш.