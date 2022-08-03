Ко всеобщему облегчению самолет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя без каких-либо инцидентов. Страхи многих о том, что китайские военные могут начать препятствовать её прилету на остров, из-за чего будет спровоцирована конфронтация с США, не воплотились в реальность, пишет политолог Миньсинь Пэй в статье, вышедшей 2 августа в Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Баллистические ракеты Китая

Однако проблемы, стоящие перед США, только начинаются. В ответ на визит Пелоси китайские военные объявили о трехдневных военных учениях в шести районах, близких к Тайваню. Хотя этот раунд учений начнется только в полдень 4 августа, после запланированного отъезда Пелоси, он знаменует собой беспрецедентную эскалацию военной тактики Китая в Тайваньском проливе. Даже беглый взгляд на те зоны, в которых пройдут учения, показывает, что они имитируют морскую блокаду.

Учения являются напоминанием о том, что у Китая есть много других способов, помимо вооруженного конфликта, как оказать давление на Тайвань и подорвать поддержку острова со стороны США. В ближайшие годы противодействие такой тактике «серой зоны», вероятно, станет самой сложной задачей, с которой США столкнутся в своих усилиях по поддержанию безопасности Тайваня.

Западные СМИ, особенно после начала специальной военной операции на Украине, в частности, слишком много внимания уделяют угрозе десантного вторжения на Тайвань, наподобие того, который был во время высадке в Нормандии. На самом деле такое нападение маловероятно в ближайшие пять–семь лет; затраты и риски неудачи просто слишком высоки для Китая.

chinamil.com.cn Солдаты Народно-освободительной армии Китая

Напротив, пока Китай не приобретет весь спектр возможностей для обеспечения успешной военной кампании против Тайваня, он, скорее всего, прибегнет ко всё более агрессивной тактике «серой зоны» для достижения своей стратегической цели — сдерживания международной поддержки Тайваня и достижения воссоединения мирным путем, если это возможно.

Помимо демонстрации решимости Китая, такая тактика может привести к реальным экономическим издержкам Тайваня, повысив риск ведения бизнеса с островом. Если Тайвань будет восприниматься как всё более небезопасное место для торговли, власти других стран и иностранные предприятия будут искать альтернативы. Так, из-за опасений по поводу сохранения доступа к передовым микросхемам — сектору, в котором доминирует Тайвань, — Конгресс США принял недавний закон, укрепляющий отечественную полупроводниковую промышленность.

Для китайского руководства наиболее привлекательным аспектом тактики «серой зоны» является её гибкость. В отличие от открытых военных действий, они дают Китаю возможность эскалации, избегая прямой конфронтации с вооруженными силами США.

Отрезвляющей тому иллюстрацией являются учения, которые собирается провести Китай. По существу, они опасны, провокационны и разрушительны. Однако технически они не являются актом войны, который требует ответа США. По всей вероятности, относительная краткость маневров задумана как предостережение. В более радикальном сценарии в будущем Китай может принять решение о проведении многонедельных военно-морских учений вокруг Тайваня, которые фактически перекроют его морские пути сообщения.

Десантный корабль Военно-морских сил Народно-освободительной армии КНР Юньвушань

Более опасная тактика может заключаться в отправке военных самолетов и кораблей так близко к территориальным водам и воздушному пространству Тайваня, что Тайваню придется поднимать самолеты для их перехвата, что повышает риск случайной перестрелки. Последующая напряженность может привести к панике и временному закрытию воздушного пространства Тайваня.

Стратегия противостояния в «серой зоне» опасна для Китая. Используемые в основном как инструменты психологической войны, такие тактики, как правило, сопряжены с сокращением отдачи от них по мере адаптации тех, против кого они применяются. Если принять их безрассудно, они могут быстро перерасти в войну, к которой китайские военные не готовы.

Тем не менее знание того, что Китай, вероятно, прибегнет к стратегиям «серой зоны», должно заставить США пересмотреть свою поддержку обороны Тайваня. Простое превращение острова в ощетинившегося «дикобраза», которого слишком сложно переварить для Китая, это, безусловно, дело нужное, однако недостаточное для обеспечения безопасности острова.

Один из вариантов, очевидно, состоит в том, чтобы США решительно сопротивлялись даже действиям, не связанным с войной. Авианосцы США могут размещаться рядом с Тайванем в качестве сдерживающего фактора каждый раз, когда Китай обостряет ситуацию.

Эта стратегия может успокоить панику на острове, как это произошло с отправкой в этот район двух боевых групп авианосцев во время прошлого эпизода китайского бряцания оружием в 1996 году. Однако это также может привести к риску случайного конфликта, особенно если США решат войти в зоны, отмеченные Китаем, для учений с боевой стрельбой.

Official U.S. Navy Page Авианосец USS John C. Stennis ВМС США

Лучшим вариантом является использование превентивной дипломатии для предотвращения кризиса в будущем. Это потребует прагматизма и сдержанности со всех сторон — США, Китая и Тайваня. Учитывая опасный и деликатный характер тайваньского вопроса, все заинтересованные стороны должны понимать, что это единственный путь, каким бы сложным он ни был в политическом плане.

Несмотря на всю напряженность, связанную с визитом Пелоси на Тайвань, он послужит определенной цели, если подтолкнет США и Китай к возобновлению диалога и поиску способов избежать подобного кризиса в будущем. Альтернатива слишком мрачна, чтобы ее рассматривать.