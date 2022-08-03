Генпрокуратура России 1 августа 2022 года сообщила, что признала работу иностранной неправительственной организации нежелательной на территории России. Речь шла о зарегистрированной в Великобритании Calvert 22 Foundation (организация, признанная в РФ нежелательной), которой вменялись угрозы «основам конституционного строя и безопасности» страны. Далее британский фонд попадёт в соответствующий список Минюста России. Примечателен этот фонд тем, что несколько лет его попечителем был бывший министр финансов РФ, а ныне глава Счётной палаты Алексей Кудрин. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алексей Кудрин

О нежелательном фонде

Сам фонд из чёрного списка Генпрокуратуры России создан экономистом российского происхождения Нонной Матерковой в 2009 году. Название, скорее всего, дано от адреса, по которому располагался фонд. На сайте компании уточняется, что она создана как «аналитическая сеть, устанавливая партнерские отношения и сотрудничая с международными компаниями и ведущими университетами для проведения исследований и глубокого анализа творческих индустрий». В 2013 году фонд выпускал одноимённой журнал, который был закрыт в 2022 году.

Председателем фонда всё так же является Матеркова. В 2013 году журнал «Собака» публиковал интервью с бывшим российским экономистом, уточнив, что ранее она работала в администрации Санкт-Петербурга — начальником отдела комитета финансов. Из другого источника известно, что, будучи чиновником, Матеркова работала над первым в Санкт-Петербурге выпуском евробондов и программой кредитоспособности Европейского банка реконструкции и развития.

В разных открытых источниках упоминается, что Матеркова также является основателем исследовательских центров «Креативные практики» и была представителем России в международном совете Федерации креативных индустрий. Также она была награждена стипендиями Бориса Ельцина и Британского совета, окончила Лондонскую школу экономики, была руководителем ряда консалтинговых компаний в России и Великобритании. Также упоминается ее работа с проектами Всемирного банка, ЕБРР, Deutsche Bank и другими.

В ЕГРЮЛ фигурирует некая Нонна Олеговна Матеркова как учредитель фонда поддержки творческих индустрий «Креативные практики», который до сих пор работает в Санкт-Петербурге. Фонд, судя по данным на сайте, занимается развитием креативной среды городов России. Также в фонде работают проекты по системе оценки реализованного и скрытого потенциала городов в сфере новой экономики, образовательная онлайн-платформа с лекциями практиков, в том числе по вопросам предпринимательства.

calvert22.org Нонна Матеркова

Фонд был создан в апреле 2018 года, руководитель — Денис Щукин. Он же был директором ООО «Бюро22», созданного той же Матерковой. ООО теперь принадлежит Татьяне Ошурковой. Бюро также имеет в активе проект, связанный с развитием креативных идей, в том числе в сфере экономики. Бюро было связано с «Российским фондом истории финансовой системы», исполнительным директором которого фигурировала Матеркова.

О финансах британского фонда

Порядка пяти лет стратегическим партнёром британского фонда был «ВТБ Капитал». Он выступал спонсором до 2016 года.

В публикации СМИ от 2017 года уточнялось, что потерю спонсора фонду компенсировали некие пожертвования, источники которых не разглашались, — они выросли с £406,1 тыс. до 901,3 тыс. Совокупные доходы (пожертвования, спонсорские взносы) снизились тогда с £1 млн до 900 тысяч.

Среди партнёров фонда Матерковой упоминается компания PwC, с которой тот исследует некую новую экономику.

О связях фонда и Кудрина

В той же публикации «Собаки» от 2013 года сообщалось, что проект Матерковой поддержали факультет свободных искусств и наук СПбГУ и Эрмитажа. Ректором факультета тогда был Алексей Кудрин, а директором Эрмитажа, как и сегодня, Михаил Пиотровский.

Universidad de Navarra c/o: Manuel Castells Михаил Пиотровский

В открытых источниках некий Алексей Кудрин как представитель британского фонда Матерковой с наименованием должности «director» фигурировал с ноября 2012 года по май 2018 года. Среди тех, кто работал с этим же фондом, был и заведующий отделом современного искусства Государственного Эрмитажа Дмитрий Озерков (2013–2019 годы), а также некий Алексей Праздничных (человек с такими данными в открытых источниках числится главой направления «Пространственное развитие», участником фонда «Центр стратегических разработок», советником в таких организациях, как Всемирный банк (WB), организация экономического сотрудничества и развития (OECD), организация ООН по торговле и развитию (UNCTAD).

Примечательно: с «Эрмитажем», а точнее с Пиотровским и Озерковым (который также работал на нежелательный для России фонд) связаны дочь и жена Кудрина.

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что Полина Алексеевна Бондарева, чьи данные совпадают с данными дочери Кудрина, могла выступать посредником по госконтрактам Государственного Эрмитажа, связанного с продажей на открытых аукционах цифровых прав на картины, которые облечены в уникальные цифровые коды (NFT-токены).

Более того, в 2021 году Бондарева публично заявляла о том, что именно её компания «Мастерс» запустит в России первую площадку по продаже NFT-искусства. Запускать её планировали при кураторстве Дмитрия Озеркова, который является заведующим отделом в Эрмитаже и преподавателем школы «Мастерс».

Подробнее о бизнесе Бондаревой в материале «Дочь Кудрина богатеет на сделках Эрмитажа?»

Но и это ещё не всё. И Алексей Кудрин, и Михаил Пиотровский — гости клуба «418», в котором проходят закрытые мероприятия для творческой, политической элиты России, а также гостей из-за её пределов. И клуб «418», учрежденный Ириной Тинтяковой (супругой Кудрина), и её же фонд «Северная корона» финансируются пожертвованиями и взносами от неких благодетелей, данные которых не сообщаются.

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Интересная вырисовывается картина, не находите?