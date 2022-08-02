Самолёт со спикером нижней палаты Конгресса Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. Об этом 2 августа сообщил местный телеканал «Саньли».

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Некоторые участники обсуждения восприняли новость с некоторым разочарованием. Иные указали на то, что Штатам не удалось спровоцировать Китай. Были и те, кто считает, что Китай еще припомнит это США.

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«Дракон сел в лужу…» — отреагировала Татьяна Т.

«А сколько шума от китайцев…» — добавил «СССР».

«Главное теперь — сможет ли улететь. Китайцы не трусы, они ответят ещё, всё грамотно», — пишет Александр V.

«По ходу тут всем нужна третья мировая. Никто никого сбивать и не собирался», — также успокоил всех Ed9999.

«Села все-таки. Старая калоша», — не выдержала Alla.

«Спокойно, кто-то же должен быть с мозгами в этом конфликте. Всё им китайцы припомнят. Это молчание характерное как раз», — пишет Екатерина З.

«Хитрый китаец придумал что-то поинтереснее. Ждёмс», — добавил Lisenji.

«Последнее китайское предупреждение не сработало», — отреагировал Роман М.

«Китай проглотил, получается, и все его заявления умножены на ноль. Жаль, очень жаль Китай, над ним сейчас все начнут глумиться», — считает Виталий.

«По зубам надо давать американцам, чтобы такие, как Украина и Тайвань, не рыпались. Старая ведьма напомнила [заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Викторию] Нуланд с печеньками…» — добавила Вилена.

«Мудрейший Си! Достойный партнёр нашего государя. Они же не сумасшедшие наркоманы-беспредельщики, чтобы втягивать человечество в ядерную войну», — отметила Людмила.

Официальное интернет-представительство президента России Си Цзиньпин

«Эх… весь день прошёл насмарку», — смеется Evolet Line.

«Все-таки завтра на работу вставать, какая жалость», — шутит Андрей М.

«Сегодня война не начнётся. Расходимся», — написала Елизавета Е.

«Приземлиться мало, надо еще улететь», — пишет Алексей А.

«Последнее китайское предупреждение — это классика!» — отреагировал Андрей.

«Украинцы точно не рады. Теперь внимание на Тайвань будет у США», — отметил Albertus R.

«Когда буду внукам рассказывать, что такое «последнее китайское предупреждение», скажу им почитать в «Википедии» историю от 2 августа 2022 года, наглядней некуда», — написал Azzzi.

«Не, ну погодите, — сбить самолёт с официальным лицом США на борту — это надо быть совсем ку-ку! Но Китай, думаю, начнёт теперь СВО на Тайване», — предположила Елена М.

«Прилететь — полдела. Надо ещё и улететь. Шансы у Си растут», — отреагировал один из участников обсуждения.

«Не удалось американцам спровоцировать Китай», — добавил Anzhelika.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США и Китай

«Ну теперь Китай возмущенно должен поддержать Россию и стать очень добрососедским», — считает Наталия.

«Прилетит. И улетит. Но вокруг острова кольцо кораблей Китая. К чему бы это?» — подытожила Irina.

Отметим, КНР осуждает визит спикера нижней палаты Конгресса США Пелоси на Тайвань, считая это фактическим признанием властями Штатов суверенитета Тайваня, при том, что Китай считает остров своим.

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