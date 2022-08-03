В этих ваших интернетах на сей счет информации — вагон и маленькая тележка; я же, для полного и окончательного выяснения вопроса, предлагаю пойти по сталинскому пути. То есть собрать «тройку» из уважаемых специалистов в области генетики, филологии и этнографии. И задать им этот вопрос — на который получить однозначный ответ. А именно: галичане — это отдельный народ. Впрочем, если этого вам покажется мало — мы можем расшить «тройку» до «особого совещания», введя в неё социолога и профессора религиоведения. Хотя даже если мы создадим оное «особое совещание» — то лишь для того, чтобы получить такой же ответ. Отдельный. Учёные — генетики, филологи, этнографы, социологи и религиоведы — докажут это как дважды два: галичане являются отдельной народностью, мало схожей с украинцами и тем более с русскими, белорусами и поляками…

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Польша

Галиция (Russia) на немецкой карте середины двадцатого века Речи Посполитой в XIV веке

Таким образом, мы определились: галичане — это не украинцы. Более того, они даже от волынян отличаются почти во всём, начиная от исповедуемой большинством религии и заканчивая кличками домашних животных; я уж не говорю о дикой, махровой русофобии, которая холилась и лелеялась на Галичине все годы её насильственного существования в составе Советской Украины и которая одна является безусловным отличительным маркером представителей этой национальности. Русофобия галичан — какая-то дикая, животная, истовая; иногда кажется, что она заменяет жителям этой земли религию. Впрочем, их вероисповедание, униатство — строится на отрицании их принадлежности к православию, так что русофобия здесь и впрямь — часть их конфессионального образа.

И теперь — вишенка на торте. Вернемся на двести тридцать лет назад — в пору Французской революции. Именно тогда право наций на самоопределение путём всенародного голосования (плебисцита) получило право на жизнь — поскольку таким путём бывшие папские владения ушли под руку французского короля, хотя сам король был уже фигурой более чем условной. Французы Авиньона и Венсенна не захотели более быть под властью римских пап, выбрав общую судьбу со своим народом. Последнее слово, таким образом — за народом, и именно его воля есть последняя инстанция во всех территориальных спорах.

В Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах и Международном пакте о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года сказано: «Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают своё экономическое, социальное и культурное развитие… Все участвующие в настоящем Пакте государства… должны в соответствии с положениями Устава ООН поощрять осуществление права на самоопределение и уважать это право».

То есть народ Галиции имеет полное право, в соответствии с Уставом ООН, выразить свою волю — и никакие преследования СБУ по статье 110 Уголовного кодекса Украины не будут иметь под собой никаких правовых оснований. Или Украина — не правовое европейское государство, стремящееся стать членом дружной европейской семьи народов? В этой ситуации киевским кровавым клоунам придётся выбирать — или они приверженцы европейских ценностей, среди которых основная — это главенство права, или они — азиатская деспотия, признающая за подданными лишь обязанности и начисто лишающая их каких бы то ни было прав. Выбор за вами, пан Зеленский!