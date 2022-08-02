Решение Верховного суда России признать украинский националистический батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористической организацией стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 2 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM На Украине

«Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это откровенные нацисты, которые жестоко убивают мирных жителей Донбасса, не брезгуя при этом прибегать к самым обыкновенным террористическим методам. Правильно, что теперь эту структуру нарекли террористической», — написал Евгений К.

Множество пользователей было радо узнать, что восторжествовала справедливость — украинских нацистов наконец-то признали террористами. Граждане считают, что именно ими они и являются, потому что чаще, чем участвуют в открытых столкновениях с российской армией, нацики убивают мирное население, а также просто используют гражданских в качестве живого щита.

«Странно, что только сейчас к этому решению суд пришёл. Еще с 2014 года понятно было, что собой представляют украинские нацисты. А уж после того, что они натворили в Донбассе, и подавно», — считает Наталья Г.

Некоторые комментаторы сетуют, что так долго длился этот судебный вопрос. Тем не менее в большинстве своём граждане рады, что нацистские батальоны начинают нарекать террористами.

«Нельзя прийти в суд и просто выдвинуть обвинение и сразу же признать всё. Это очень сложная работа, как минимум с бумагами. Это же всё в разных структурах подписать надо. Но благодаря решительности и настойчивости «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стал-таки считаться террористическим, коим он на самом деле и является», — пишет Давид Г.

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«Лучше поздно, чем никогда. Главное, что теперь никто не прикопается к решению суда, потому что оно основано на фактах», — поделился своим мнением Дино Б.

Часть людей полагает, что решение Верховного суда лишает попавших в плен нацистов права оказаться обменным материалом. Люди надеются, что таким образом каждый бандеровец понесёт причитающуюся ему кару.

«Главное, что после решение Верховного суда мы не увидим отпущенных на свободу нацистских ублюдков. Всем им грозит самая страшная кара. За каждого убитого мирного, за каждого запытанного пленного им грозит смертная казнь и пожизненное заключение. Надеюсь, что теперь без эксцессов все они получат заслуженное наказание», — пишет Валентин С.

Ряд пользователей указывает на то, что представители украинских неонацистских батальонов заслуживают в свой адрес куда более резких эпитетов, чем когда их просто называют террористами.

«Я считаю, что азовцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ) надо прировнять к демоническим созданиям. Они пытали и убивали безоружных людей, насиловали мирное население, в чём потом сами сознавались», — указывает Александр Ш.

Нашлись и те, кто призвали российское руководство стать во главе антинацистского движения, привлекая на свою сторону союзников со всего света.

«Нацистов вообще по всему миру запретить нужно, чтобы они никому не смогли нанести вред. Россия должна возглавить антинацистское движение», — предлагает Донат В.

Напомним, 2 августа Верховный суд России признал украинский националистический батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористической организацией. Информацию об этом опубликовал ТАСС.