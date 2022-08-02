Сеть: «США аж из трусов выпрыгивают» — как Пелоси прилетела на Тайвань
За спецбортом, на котором долгие часы на Тайвань летела Нэнси Пелоси, спикер палаты представителей Конгресса США, кажется, следила и продолжает следить вся планета. Ранее американскую авантюру в Пекине назвали «игрой с огнём». Вашингтон постоянно бросает вызов суверенитету Китая в вопросе с Тайванем, что разрушает принцип «одного Китая» и искусственным образом провоцирует проблемы в Тайваньском проливе, считают в МИД КНР.
Тем временем интернет-пользователи уже изобрели ироничные мемы, а также начали отпускать шутки в адрес американцев. Большинство уверено, что США визитом Пелоси на Тайвань хотят пощекотать нервы Пекину, но у них ничего не получится.
«Может, и не было никакой Пелоси на борту?» — задаётся вопросом подписчик одного из пабликов в соцсети «ВКонтакте».
"Аж из трусов выпрыгивают», — комментирует попытку американцев спровоцировать Китай в сообществе «Ростов Главный» Ирина Б.
Если бы были использованы силы Ракетных войск специального назначения России, считает Дмитрий Ф., у берегов Тайваня наступила бы «полная тишина».
Комментаторы отреагировали и на информацию о боевой готовности Пекина по случаю визита Пелоси на Тайвань.
«Пусть Пекин покажет Америке, кто тут не любит ходить вокруг да около. Китай, так держать! Надо наказать эту американскую политику», — отмечает в телеграм-канале пользователь Иришка.
Ряд пользователей позабавил опрос интернет-пользователей, долетит ли Пелоси до Тайваня, в котором предлагается три варианта ответов: «Да», «Нет» и «Долетит, но не целиком».
«Она всех надурила и не села в самолёт», — иронизирует Лала.
«Тем хуже для неё и США. «Крутое пике», — ответил Лале Иван.
Кто-то из комментаторов захотел уточнить, кто такая Пелоси.
«Да так, одна старая американка, которой жить надоело», — ответил подписчик паблика «Ростов Главный».
«Оттуда ещё улететь надо», — заметил ещё один интернет-пользователь.