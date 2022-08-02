Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок пообещала Тайваню поддержку в случае нападения Китая. Об этом 2 августа сообщает немецкая газета Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM ФРГ

«Мы не приемлем, когда нарушается международное право и большой сосед в нарушение международного права нападает на своего меньшего соседа. Это касается, разумеется, и Китая», — сказала она.

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Заявление главы дипломатии Германии обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения указали на то, что Германии лучше «помочь себе».

«Так целенаправленно тащить страну в пропасть… Крутые политики в Германии», — с сарказмом отреагировал Никита Р.

«То есть газа у них уже нет, оружия — тоже, теперь они решили себе в остальных вещах отказать?» — поинтересовался Leo.

«Да кто ж Германии поможет?..» — задался вопросом Дмитрий.

«Себе сначала помогли бы!..» — написал Александр.

«Германии бы кто помог зиму пережить», — добавил Alexander N.

Пьер Огюст Ренуар. Женщина у печки (фрагмент)

«Они Украине уже помогли, скоро сами без штанов останутся!» — отметила Svetlana.

«Смешно. Они Украину-то бросили», — прокомментировала Nelli K.

«Господи, ну это же сявки. Что хозяин скажет, то и будут гавкать, чему тут удивляться?» — не выдержал Андрей Г.

«Ага, Афганистан, Украину уже «спасли», теперь Тайвань», — с сарказмом отметил Даниил М.

«Угу. Как Украине?» — с сарказмом спросил один из участников обсуждения.

«Им Украины мало, придурки», — не выдержала Nina.

«Не надорвутся?» — задался вопросом Буба Р.

«Помогите своему народу пережить зиму и меньше думайте о своих амбициях», — отреагировала Елена.

«Не много ли на себя берут?..» — спросил один из участников обсуждения.

«В смысле? Энергетического кризиса в стране ей мало?» — задумалась Екатерина Т.

«Германия выразит глубокую озабоченность. Вот и вся помощь!» — иронизирует В. Г.

«Главное сейчас для европейцев — не перепутать методички. На Украине — «плохие сепаратисты», в Косово и Тайване — «хорошие», — шутит Fiboore.

«Да кто вы такие, чтобы вмешиваться в другие страны? Не живётся вам спокойно, выпросите, и вас просто затопчут», — не выдержал Евгений.

«Терпение простых немцев тоже не резиновое, ещё чуть-чуть хуже станет, и ей лично помощь будет нужна», — пишет Людмила.

«Где Тайвань, а где Германия?! Вы-то, несчастные, и Украине под боком помочь не можете, а там вы вообще никому не нужны!» — написала Ксения.

«Ещё не обнищали окончательно?.. Морозной зимы вам в помощь!» — с сарказмом подытожил Zaxar.