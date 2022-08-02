Жители Южной Кореи бурно обсудили реакцию Японии на проведение исследования у берегов островов Токто, а также недавнюю встречу южнокорейского посла с главой МИД Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

2 августа посол Южной Кореи в Японии Юн Док Мин, назначенный на данный пост 16 июля, встретился с министром иностранных дел Японии Ёсимасой Хаяси. Отметим, что предыдущий посол страны Кан Чхан Иль не мог встретиться с главой внешнеполитического ведомства Японии вплоть до своей отставки из-за ухудшения отношений между странами.

Сообщается, что 15-минутная встреча, в ходе которой не поднималась проблема принудительного труда, проходила за закрытыми дверями.

Японские издания отмечают, что с приходом к власти Юн Сок Ёля отношения между странами смягчились.

Между тем 1 августа власти Японии выразили протест в связи с проведением южнокорейской стороной морского исследования.

Заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Сэйдзи Кихара в ходе пресс-конференции сообщил, что с 24 по 28 июля в водах у островов Такэсима (кор. Токто) были замечены три исследовательских судна.

(сс) Ulleungdont Один из островов Такэсима (Токто)

«В свете исторических фактов, а также в соответствии с международным правом, острова Такэсима являются территорией Японии», — заявил представитель правительства.

Кихара подчеркнул, что власти Японии выразили протест против проведения исследований, а также потребовали от южнокорейской стороны объяснений по дипломатическим каналам, пообещав принять надлежащие меры в будущем.

Между тем 29 июля состоялись южнокорейские учения по обороне островов Токто, в которых принимали участие военно-морские силы и морская полиция.

Учения проводились в закрытом формате без официальной огласки и раскрытия данных о масштабах. Учения по обороне островов Токто проводятся регулярно с 1986 года, а с 2003 года они проходят раз в полугодие. В первой половине этого года учения не проводились. По мнению южнокорейских экспертов, это было связано с желанием правительства нормализовать отношения с Японией.

«Обсудили они отношения между странами, ага. Раз всё проходило за закрытыми дверями, не факт, что так всё и было на самом деле», — предполагает ther***.

«Может, встреча представителей двух стран проходила за бокальчиком чего покрепче?» — интересуется drts***.

«Зачем вообще нужна была эта встреча?» — недоумевает apar***.

«Они обязательно должны были поговорить о Токто, потому что это наша территория…» — пишет sunl***.

«Если посол не хочет решать проблемы, то пусть возвращается обратно…» — призывает pany***.

«А как на это отреагировало наше правительство? А то Юн преклоняется же перед Японией», — констатирует факт yamo***.

«Если бы Юн воскликнул в ответ «Токто — наша земля», то его рейтинги сразу бы поползли вверх. Однако в действительности всё далеко не так», — отмечает sjw1***.

«Так а что вы хотите, президент ушел в отпуск, лидера партии отстранили…» — отвечает на предыдущие комментарии donk***.

«Даешь превентивный удар», — требует meeh***.

«Япония сошла с ума! Инцидент с Абэ наглядно показывает, что будет с Японией, если она не сможет отказаться от своих амбиций по вторжению на острова Токто», — угрожает span***.

«Что-то мне напоминает это Имджинскую войну. Пока «королевский двор» занят своими делами, японцы то и дело ищут возможности для агрессии. Исторические события повторяются?» — задается вопросом b169***.

«Даже если Япония посягнет на суверенитет, уверен, наше правительство закроет на это глаза…» — уверен ksno***.

«От сброса загрязненной воды с АЭС «Фукусима» до проблемы вокруг островов Токто… Вы всё еще следите за правительством во главе с Юном?» — интересуется luxu***.