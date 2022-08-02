Сеть: «Достойный сын нациста» — Шольц: ФРГ поставляет Киеву новейшее оружие
Заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Германия продолжает осуществлять поставки оружия киевскому режиму, причём до Украины доходит порой настолько новая техника, что некоторых экземпляров нет даже у немецких военных, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 2 августа в социальной сети «ВКонтакте».
«Сразу бы свои новейшие гаубицы на «Уралвагонзавод» отправляли, если они новые, конечно! Разберем, посмотрим, скажем, что с ними не так», — пишет Музыка М.
Многие пользователи не понимают, почему Шольц так рьяно пытается помочь Украине, забыв при этом про все издержки, которые падают на немецких граждан.
«Господи, а кого в Германии сейчас вообще волнует эта Украина? Немцы в страхе ждут приближения зимы. Какое к чёрту оружие? Олаф, очнись!» — обращается Евгений Н.
«Шольц даже купить «демократический» газ для немцев не может, но зато новейшие и дорогостоящие образцы вооружения за просто так отдаёт Украине. Настоящая ливерная колбаса», — считает Владимир Б.
Некоторые комментаторы отмечают, что немецкий канцлер должен заботиться о народе Германии, но он, судя по всему, предпочёл сдать интересы страны в угоду планам США на Украине.
«Лучше бы занялся делами собственной страны. Сомневаюсь, что немцы сильно довольны политикой Шольца. Зачем народ Германии её до сих пор терпит?» — задаётся вопросом Мирослав Г.
Часть людей считает, что Шольц, будучи потомком видного нацистского деятеля, продолжает дело своего отца, помогая нацизму распространять споры по миру.
«Достойный сын своего папы-нациста. Видимо, завещание отрабатывает», — предполагает Григорий Д.
«Этот Шольц пошёл по стопам родственников-фашистов. Ой, доиграется он скоро. Будут судить его за поддержку киевского неонацистского режима», — указывает Борис Б.
Ряд пользователей указывает на то, что немецкий народ может поблагодарить своего канцлера за то, что теперь ФРГ по уши измазалось в нацистском дерьме, за что неминуемо понесёт заслуженное наказание.
«Немцы, вы уже по полной вписались в войну на Украине. Ну, теперь держитесь!» — предупреждает Татьяна М.
«Пособники фашизма продолжают наращивать своё кровавое дело по уничтожению украинцев. «До последней капли крови», как говорится, а это — геноцид! Так, якобы помогая поставками вооружения Украине, Германия, ЕС, США и НАТО в целом уничтожают такой «помощью» целую страну. По их мнению, «шоу должно продолжаться», и им неважно, что в своём горячечном бреду они не только убивают российских военных, а за наших геройских парней, за их смерти всем им гореть в аду, но они отправляют в небытие некогда процветающую республику СССР. Как и оболваненный их преступными экспериментами и наркотиками украинцев и мирное население уже бывшей Украины. Свои страны, даже из благополучных, они своей изуверской политикой превращают в деградирующие, испортив жизнь миллионам своих граждан. Вы всё своё вооружение отправили украинским фашистам? Провели собственную демилитаризацию? Тогда вас, фашистов, неминуемо ждёт денацификация! Ждите!» — написала Лариса Д.
Напомним, 2 августа канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил изданию Globe and Mail о том, что Германия продолжает осуществлять поставки оружия киевскому режиму, причём до Украины доходит порой настолько новая техника, что некоторых экземпляров нет даже у немецких военных.