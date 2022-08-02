Заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Германия продолжает осуществлять поставки оружия киевскому режиму, причём до Украины доходит порой настолько новая техника, что некоторых экземпляров нет даже у немецких военных, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 2 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM ФРГ

«Сразу бы свои новейшие гаубицы на «Уралвагонзавод» отправляли, если они новые, конечно! Разберем, посмотрим, скажем, что с ними не так», — пишет Музыка М.

Многие пользователи не понимают, почему Шольц так рьяно пытается помочь Украине, забыв при этом про все издержки, которые падают на немецких граждан.

«Господи, а кого в Германии сейчас вообще волнует эта Украина? Немцы в страхе ждут приближения зимы. Какое к чёрту оружие? Олаф, очнись!» — обращается Евгений Н.

«Шольц даже купить «демократический» газ для немцев не может, но зато новейшие и дорогостоящие образцы вооружения за просто так отдаёт Украине. Настоящая ливерная колбаса», — считает Владимир Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что немецкий канцлер должен заботиться о народе Германии, но он, судя по всему, предпочёл сдать интересы страны в угоду планам США на Украине.

«Лучше бы занялся делами собственной страны. Сомневаюсь, что немцы сильно довольны политикой Шольца. Зачем народ Германии её до сих пор терпит?» — задаётся вопросом Мирослав Г.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олаф Шольц

Часть людей считает, что Шольц, будучи потомком видного нацистского деятеля, продолжает дело своего отца, помогая нацизму распространять споры по миру.

«Достойный сын своего папы-нациста. Видимо, завещание отрабатывает», — предполагает Григорий Д.

«Этот Шольц пошёл по стопам родственников-фашистов. Ой, доиграется он скоро. Будут судить его за поддержку киевского неонацистского режима», — указывает Борис Б.

Ряд пользователей указывает на то, что немецкий народ может поблагодарить своего канцлера за то, что теперь ФРГ по уши измазалось в нацистском дерьме, за что неминуемо понесёт заслуженное наказание.

«Немцы, вы уже по полной вписались в войну на Украине. Ну, теперь держитесь!» — предупреждает Татьяна М.

«Пособники фашизма продолжают наращивать своё кровавое дело по уничтожению украинцев. «До последней капли крови», как говорится, а это — геноцид! Так, якобы помогая поставками вооружения Украине, Германия, ЕС, США и НАТО в целом уничтожают такой «помощью» целую страну. По их мнению, «шоу должно продолжаться», и им неважно, что в своём горячечном бреду они не только убивают российских военных, а за наших геройских парней, за их смерти всем им гореть в аду, но они отправляют в небытие некогда процветающую республику СССР. Как и оболваненный их преступными экспериментами и наркотиками украинцев и мирное население уже бывшей Украины. Свои страны, даже из благополучных, они своей изуверской политикой превращают в деградирующие, испортив жизнь миллионам своих граждан. Вы всё своё вооружение отправили украинским фашистам? Провели собственную демилитаризацию? Тогда вас, фашистов, неминуемо ждёт денацификация! Ждите!» — написала Лариса Д.

Напомним, 2 августа канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил изданию Globe and Mail о том, что Германия продолжает осуществлять поставки оружия киевскому режиму, причём до Украины доходит порой настолько новая техника, что некоторых экземпляров нет даже у немецких военных.