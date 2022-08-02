Закупочные цены на газ для Молдавии в августе увеличатся до $1458 за тысячу кубометров. Об этом 1 августа сообщил глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

«В августе закупочная стоимость природного газа, поставляемого в Республику Молдова, согласно условиям контракта с ПАО «Газпром», составит для АО «Молдовагаз» 1458,5 доллара США за тысячу кубометров», — написал он в своём телеграм-канале.

Отметим, что в июле Молдавия покупала российский природный газ у компании «Газпром» по цене $980 за тысячу кубометров.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что это «плата за русофобию», а платить будут обычные граждане Молдавии.

«Бедные простые жители», — отреагировала Степановна.

«Санду пришла во власть, чтобы уничтожить простых жителей Молдавии. Геноцид продолжается», — пишет один из участников обсуждения.

«Конец Молдавии. И войны не надо… Если бы Санду разговаривала приличным тоном с Россией, то можно было бы снизить цену на газ лично для Молдавии», — добавила Кsu K.

«Это горе, конечно. Следом же будет дорожать опять все подряд…» — отметила Ирина.

«Из Молдавии делают вторую Украину», — отреагировал Руслан.

«Молдавия и так нищая, народ перебивается как может, а тут крах, а, собственно, чего они хотят? Какие ценности отстаивают, какие интересы у них, обрекая свой народ, ради чего, Санду?» — задался вопросом Виталий.

Васнецов Виктор. Нищие. 1873

«Сейчас… защитники Санду скажут, что во всем мире энергетический кризис. Только вот почему-то весь мир, по их мнению, — это США и ЕС. В остальных странах, которые дружат с Россией, все нормально», — отметил I F.

«Газ теперь для недружественных… стран будет по мировым ценам — нечего рот на Россию открывать», — пишет Павел С.

«Интересно, насколько ещё хватит терпения у обычных людей?» — задался вопросом «Туман».

«[Президент Молдавии Майя] Санду будет в шоколаде. А за все будет платить народ Молдавии. Если Санду — президент Молдавии, это не значит, что она должна заботиться о народе Молдавии. Она — гауляйтер. У нее другая задача», — отреагировала Ольга А.

«Ну так, платить надо хоть иногда», — смеется Romi4.

«За что боролись, на то и напоролись. За всё нужно не просто платить, а расплачиваться», — прокомментировала новость Елена К.

«Русофобия — дорогое удовольствие», — написал Дмитрий.

«Газ подорожал? Да ну? А как вы хотели? Санкции!» — отреагировал Александр Г.

«Закончится каденция Санду — и [она] свалит в Румынию, где её дом, а молдаванам платить кредиты, которые им Евросоюз будет выделять для поддержки русофобии, и ни копейки для развития», — пишет Ден К.

«Это пять! Очередной удар граблей по русофобской головушке! Вам… [элите] ваш народ не жалко, видимо?» — недоумевает Олег Ш.