Киевские боевики консультируются с Соединенными Штатами Америки перед тем, как нанести удары из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом в интервью британскому изданию Telegraph сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) украинского министерства обороны Вадим Скибицкий.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Боеголовушка

По словам Скибицкого, при использовании американских РСЗО украинские боевики получают данные в режиме реального времени. При этом представитель украинского ГУР утверждает, что Штаты якобы не предоставляют украинской стороне координаты для ударов.

«Он (Скибицкий. — М. Р.) указал на то, что существует уровень консультаций между сотрудниками разведок обеих стран в преддверии запуска ракет, который позволил бы Вашингтону остановить любые потенциальные атаки, если они (США. — М. Р.) недовольны намеченной целью», — сообщает газета.

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Заявление Скибицкого обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения отметили, что заявление чиновника свидетельствует о зависимости Киева от Вашингтона. Иные добавили, что США должны нести ответственность за происходящее на Украине, так как заявление Скибицкого указывает на то, что США участвуют в украинском конфликте. Были и те, кто считает, что Украина начинает «сдавать» своего хозяина (США).

«Похоже, кто-то кого-то немножко сдал?..» — отреагировала Lena.

«Корявая отмазка… Ответите по полной программе за каждый выстрел», — пишет Igor.

«Украина такая, блин, независимая», — добавил Олег Б.

«Рука руку моет, а потом сдаёт», — написала Emma.

«Коллективный Запад ведёт войну против нашей Родины. Либо мы сплотимся и дадим жёсткий отпор, либо нас сотрут с лица земли», — прокомментировал один из участников обсуждения.

Juliusz Sabak Американская РСЗО HIMARS

«Так американцы запускают ракеты, неужели кто-то думает, что местным аборигенам доверят такое оружие?» — задался вопросом Юрий К.

«Покупайте американское вооружение. Оно будет работать тогда, когда нужно США, там, где нужно США, и так, как нужно США. Может быть, будет работать (нет)», — пишет Kir.

«Да понятно уже, что воюет не Украина, а Украиной. Куском России по России. Уроды…» — не выдержала Ксю.

«Можно подумать, что нацисты сами стреляют из этих установок. Сомнительно просто — американцы и стреляют, а украинцы чисто в обслуге», — добавила Людмила.

«И это кого-то удивляет?» — задался вопросом Dmitry S.

«Да ладно вам, завтра будет и о контексте, и о переводе, и о не так поняли», — написал D. Alex. I.

«Кого-то это удивляет? США — лидеры в умении вести грязную войну», — комментирует А. А.

«Если так, то надо поднимать вопрос о солидарной ответственности американских военнослужащих и тех, кто их прикрывает», — отреагировал Alexey B.

«Да там, скорее всего, на каждый расчет вэсэушников два расчета натовских специалистов, чтоб не переломали «Хаймерсы» эти. Да и куда стрелять, тоже говорят натовцы. Плюс спутники американские», — добавил Vlad.

«У хозяев нужно консультироваться, да. А то вы такие незалежные. Чтобы хозяин хвалил, нужно вовремя хвостом вилять», — отметил Виктор.

«Ну, наконец-то начали сдавать своих хозяев. Для Гаагского суда впоследствии это очень важная информация будет…» — подытожила Анка.