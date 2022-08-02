Заявление первого заместителя постпреда Российской Федерации при Организации Объединённых Наций (ООН) Дмитрия Полянского о том, что Россия передала генсеку ООН Антониу Гутеррешу и председателю Совбеза Чжан Цзюню дополнительную информацию о минировании украинскими войсками гражданских объектов в Донбассе запрещёнными боеприпасами «Лепесток», спровоцировало споры в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 2 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Украинский фашизм как есть. Минируют целый город, зная, что там мирное население, женщины, дети, старики. Что ещё ждать от Украины, где даже детей воспитывают в духе нацизма? Эти факты преступлений должны стать достоянием общественности и обязаны получить оценку со стороны ООН», — поделился своим мнением Максим К.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что ждать от ООН какой-либо объективной оценки преступлений киевского режима — глупое занятие, потому что организация долгие годы лишь подпевала украинским нацистам.

«А что толку от этой ООН? Это ведь глухонемая организация», — отмечает Ульстар К.

«Всё направляют, сообщают, пишут, а толку-то? Плевать они хотели на все эти факты!» — считает Надежда З.

Часть людей уверена, что шефство над ООН взяли Соединённые Штаты Америки, которые при любом раскладе будут выгораживать своих нацистских марионеток на Украине.

«Все эти организации — по типу ООН, МВФ, ВТО и далее по списку — находятся на содержании у дяди Сэма! Это есть факт, и пренебрегать этим — недопустимо!» — написал Владимир К.

Питер Брейгель Старший.Притча о слепых. 1568

«А кто сделал так, чтобы ООН стала бесполезной? Во время Холодной войны ООН была малоэффективна, т. к. половина была за СССР и его политику, а половина — за США. В итоге к компромиссу приходили не часто. С распадом СССР большинство ушло под крыло США, а дальнейшая политика России только ускорила этот процесс. Да и Россия не стала создавать новый блок верных товарищей, как СССР создал Варшавский договор. Теперь мы наблюдаем совершенно бесполезную ООН. А изначально ООН не была бесполезной организацией. Просто теперь она действует в интересах большинства её представителей (НАТО)», — пишет Георгий Р.

Ряд пользователей указывает на то, что в лучшем случае ООН проигнорирует факты, предоставленные российской стороной, а в худшем — наоборот, устроит России дополнительную головную боль.

«Я уверен, что генсек ООН скажет, что ничего страшного в этом нет. Или вообще проигнорирует запросы России. Просто мочите нацистов ВСУ! Тогда на города Донбасса перестанут сыпаться мины. Не надо там какое-то ООН палкой шевелить — вонять только будет», — указывает Юркен Ю.

Нашлись и те, кто призвал российские власти не отказываться от борьбы на международном поле, потому что дипломаты должны помогать нашим военным, а не сидеть сложа руки.

«Тем не менее использовать факты преступления украинской армии в ООН всегда полезно. Преступлением будет их замалчивать или оставлять как есть. ВСУ будут наказаны в любом случае Вооружёнными силами России, а ООН, если она не захочет реагировать на военные преступления Киева, вскоре будет публично посрамлена», — поделился своим мнением Михаил Ш.

Напомним, 2 августа первый заместитель постпреда Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский написал в своём Telegram-канале о том, что Россия передала генсеку ООН Антониу Гутеррешу и председателю Совбеза Чжан Цзюню дополнительную информацию о минировании украинскими войсками гражданских объектов в Донбассе запрещёнными боеприпасами «Лепесток».