Заявление торгового представительства России в Финляндии о том, что издержки финского бизнеса из-за ухода с российского рынка после начала российской военной специальной операции на Украине составили €3,589 млрд, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 2 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия

«Как ушли, так и придут обратно! Финские капиталисты рано или поздно пойдут на любые преступления ради своих 300% прибыли!» — уверен Иосиф Д.

Граждане уверены, что для такой страны, как Финляндия, три с половиной миллиарда евро — это гигантский объём упущенных возможностей.

«Они потеряли очень много, потому что уход с российского рынка означает для Финляндии огромный просчёт в бюджете и доходе, потому что иных рынков у этого государства, по сути, нет», — указывает Семён Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что финские власти совершили безумный поступок, разорвав с Российской Федерацией торговые отношения, ведь Россия — главный рынок сбыта финской продукции.

«Ну так а чего удивляться, если все компании, которые покинули Россию, в итоге терпят убытки? Это закономерность, а не внезапность. Но, как оказалось, Европу ничему жизнь не учит. Будут и дальше назло России свои уши отмораживать», — убеждён Лёша С.

«Всем понятно сразу было, что у финских компаний самый большой рынок был именно в России. Но как-то всё равно. Если они хотят стать банкротами по своей воле, то пусть это делают», — поделилась своим мнением Ангелина М.

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Часть людей совсем не переживает за будущее Финляндии, потому что это было осознанное решение финского руководства — ввести против России санкции и оборвать с ней все связи.

«Ну что тут скажешь? На здоровье! Чего добивались, то и получили», — указывает Лариса Д.

«Это выбор правительства Финляндии. Либо же собственное безволие», — отметила Людмила М.

Ряд пользователей предупреждает, что вскоре Финляндию затронет один большой европейский экономический кризис, который в итоге обернётся катастрофой для всех государств, вводивших санкции против Российской Федерации.

«Финны ещё потерпят. Да и то, это всего лишь начало эпического экономического кризиса, вызванного умственной неполноценностью еврочиновников. Так что пусть радуются пока что своей бедности, потому что и её у них скоро не станет», — пишет Дмитрий Ф.

Нашлись и те, кто рад, что Россию все эти европейские невзгоды затронуть не смогут, потому что руководство нашей страны налаживает процесс импортозамещения, что позволит российскому государству оставаться суверенным и независимым от внешних процессов.

«Хочу заметить, что не нам в России от этого холодно станет», — написал Денис С.

Главное, что России это никаких тягот не принесло. А то, что там в Финляндии какие-то проблемы начинаются, — это нас уже не колышет», — подметила Татьяна В.

«Главное не то, что они потеряли, а то, как скоро мы в России сможем убывшее заместить. Мне кажется, что не надо много времени, чтобы начать производить всё то, что предоставляла нам Финляндия», — пишет Татьяна С.

Напомним, 2 августа торговое представительство России в Финляндии сообщило РИА Новости о том, что издержки финского бизнеса из-за ухода с российского рынка после начала российской военной специальной операции на Украине составили €3,589 млрд.