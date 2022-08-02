Информация, согласно которой перед предполагаемым визитом на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси аэропорт Тайбэя «Таоюань» получил письмо с угрозами о трёх заложенных взрывных устройствах, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 2 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

«Если это её личное решение, а не правительства США, то собьёт её лётчик Китая тоже по собственному решению, а не по приказу правительства Китая», — поделился своим мнением Михаил С.

Многие пользователи выразили надежду, что Пелоси не получит возможности приземлить свой самолёт на территории Тайваня и поэтому откажется посещать злополучный остров — источник угрозы начала Третьей мировой войны.

«Американцы создают новый очаг напряжённости, но, как всегда, обвиняют в этом других», — отмечает Марина П.

«Хоть бы кто-то в этом Тайване нашёлся благоразумный и закрыл к чёртовой матери аэропорт перед прилётом Пелоси. Этот человек мир от Третьей мировой войны спасёт!» — считает Павел И.

Некоторые комментаторы отмечают, что американские элиты сами завели себя в безвыходную ситуацию.

«Америка не знает, как выйти из ситуации с Тайванем, не потеряв лицо. Вот и придумывает эти провокации. Если аэропорт закроют, тогда не полетит Пелоси на Тайвань, но при этом останется с гордой головой. Мол, не её вина, а плохие китайцы подложили бомбы. А ей не позволили рисковать собой, хотя она была настроена решительно. Америка, чувствуя сильный отпор, не полезет на рожон, она прогибает только слабых и безвольных», — пишет Валентина Х.

Часть людей полагает, что руководство США не станет жалеть таких, как Пелоси, ради того, чтобы в очередной раз попытаться прогнуть Китай.

(сс) Gage Skidmore Нэнси Пелоси

«Я, кстати, не удивлюсь, если бабку, вернее самолёт, на котором она летит, сами американцы подорвут ракетой, чтобы потом, как это у них принято, обвинить в произошедшем Китай. Таким образом, американцы как бы не развяжут войну, но зато максимальные санкции Китаю будут обеспечены», — написал Андрей Д.

Ряд пользователей указывает на то, что с каждым днём американские политики становятся всё более и более безумными, подвергая весь мир опасности уничтожения.

«Пелоси и Байдены должны в лечебном учреждении находиться под контролем врачей, а не политикой рулить. Или деменция у них к насморку приравнивается?» — задаётся вопросом Анна О.

«Что-то в США, видимо, совсем всё плохо с кадрами, если у власти находится клан престарелых маразматиков, готовых похоронить свою страну», — заметила Наташа Г.

«Вот ведь настырная баба? Ну, ей уже все по сто раз объяснили, что китайцы бахнут! А она всё на рожон лезет. Геронтократия в США вылилась в то, что старики, которым завтра уже на кладбище пора, готовы вместе с собой весь остальной мир захватить», — отмечает Николай Ш.

Напомним, 2 августа газета «Хуаньцю шибао» опубликовала информацию, согласно которой перед предполагаемым визитом на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси аэропорт Тайбэя «Таоюань» получил письмо с угрозами о трёх заложенных взрывных устройствах.