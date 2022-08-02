Глава венгерского правительства Виктор Орбан напомнил, что он руководит независимой страной, и заявил, что Брюссель не является «начальником» для Будапешта. Об этом политик 1 августа написал на своей странице в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

«Нам Брюссель не начальник. Мы независимая суверенная венгерская нация», — написал он.

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Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения указали на то, что венгерские политики действуют в интересах страны, демонстрируя свою независимость, в отличие от других европейских лидеров.

«Вот это лидер, а не европейские марионетки», — отреагировал ТН.

«Бунт на корабле европейской солидарности», — пишет И. Д.

«Венгры и так плохо живут, а тут еще ЕС условия ставит ужасные», — написал «НеZомби».

«Жаль добряка. Уберут его «гуманисты», — предположил Александр.

«Венгры извлекли уроки из истории», — прокомментировала новость Elena S.

«Венграм можно гордиться своим лидером. И зимой они не замерзнут, и Закарпатье отожмут», — пишет Igor Viktorovich.

«Сейчас у бедолаг найдут катастрофический недостаток демократии или свободы геев, или еще чего-нибудь такого…» — выразил опасения Dsk77.

«Нарывается на демократизацию», — с сарказмом добавил KateSh.

«А еще он тиран своего народа! Газ дешевый договорился покупать. Тирания!» — иронизирует Sam V.

«Скоро переворот в Венгрии, вангую я…» — добавил Дмитрий М.

«Ждем» майдана в Венгрии», — написал Vladimir V.

«Брюссель — это орава совершенно бесполезных бюрократов», — комментирует слова Орбана Гюлюш.

European Parliament Жозеп Боррель

«Ну не гад же? Вся правящая элита Евросоюза свои народы в пропасть толкает, а он, видите ли, не хочет!» — с сарказмом добавил один из участников обсуждения.

«Орбан неправильный какой-то», — шутит Евгения.

«Венгры, берегите Орбана! Он напомнил вам, что вы — венгры!» — призвала Natalia S.

«Чем больше Россия приблизится к границе Венгрии, тем прямее Орбан будет говорить», — считает «Доллар по 200».

«Еще 2-3 года, и Евросоюз распадется. Это неизбежно. Англичане это пронюхали и вовремя выскочили первыми. На очереди Венгрия. А потом и Германия», — считает Виктор.

«Он распадётся, только если из него выйдут Германия и Франция… Польша со своими вечными амбициями постоять у руля тут же заявила бы, что она главная, и моментально вышли бы все остальные. Но так не бывает, к сожалению. Выйти могут только такие, как Орбан, делающие такие заявления. И то не сам, а его. А какой смысл остальным? Всех всё устраивает, ведущие экономики имеют влияние на более мелкие страны, последние не против, что их используют. Все довольны», — ответил Виктору Alex M.

«Если его показательно не накажут, можно смело говорить: конец Евросоюзу. И гегемонии…» — добавил Александр Т.

«Чую, такими темпами их выкинут из ЕС. Не любят там суверенные государства», — выразила опасения Ксения Ч.

«Пора Нуланд печеньки печь, а то мадьяры совсем обнаглели», — шутит Александр Х., делая отсылку к так называемому майдану в Киеве, в ходе которого Виктория Нуланд раздавала протестующим выпечку.

«Венгрия уже давно от рук отбилась», — смеется Андрей И.

«Ну вот же! Есть еще островок здравого смысла в этом море маразма!» — подытожил Вадим С.