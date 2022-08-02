Информация о том, что сразу два китайских авианосца, «Ляонин» и «Шаньдун», вышли в море на фоне возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, вызвала бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 2 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Шпицвег Карл. Ведьмы

«Надеюсь, понты с обоих сторон закончатся делом, а не просто словами! Удачи Китаю!» — написал Сергей С.

Множество пользователей пожелало китайским товарищам удачи. Граждане уверены, что КНР не прогнётся под давлением США, как политическим, так и моральным.

«КНР, вперёд! У Пелоси под старость лет, по ходу, тоже появились нестабильные сектора, как и у Байдена», — предполагает Вячеслав В.

«Китайцы, не сдавайте позиций, не прогибайтесь под натовскую гниль и их прихвостней! Тайвань — это Китай!» — поделился своим мнением Роман С.

Некоторые комментаторы отмечают, что следует сделать всё, чтобы не допустить прямого столкновения Вооружённых сил Китая и США, потому что последствия такого конфликта затронут весь земной шар.

«А я, наоборот, считаю, что конфликт между США и Китаем не выгоден вообще никому. Вся мировая экономика единовременно просто встанет», — считает Максим К.

«Это же сколько горючки китайцы сожгли для демонстрации силы, ради недопущения возможного прилёта этой старой швабры! Китай очень сильно воевать не хочет, но, судя по всему, готов к самому худшему развитию событий», — пишет Сергей Г.

sohu.com Китайский авианосец «Шаньдун»

Часть людей скептически относится к тому мнению, что американская сторона готова довести ситуацию с Тайванем до глобального военного конфликта.

«Сомнительно, что две ядерные державы захотят поиграть в реальную войнушку. Игра мускулами — максимум, на что их хватит. Но если будет какой-то случайный замес, если у кого-то рука дрогнет, то зацепит вообще всех. А это уже третья мировая война!» — предупреждает Денис Ч.

«США хлебнут от Китая по полной! Китайцы уж точно терпеть не станут агрессии в свою сторону. Более того, ещё и друзей своих подтянут!» — указывает Эдик Ю.

Ряд пользователей указывает на то, что Америка не потянет войну с Китаем, а значит, все её действия — не более чем блеф, чтобы заставить соперника совершить опрометчивый шаг.

«Вся суть Штатов в этом. Для них главное — спровоцировать, а потом санкции ввести. В любом случае Штаты не смогут тягаться с Россией и Китаем одновременно. Однозначно, что, переключившись на Китай, они забудут про украинский конфликт. Либо же им придётся отстать от Китая и продолжать давить на Россию», — написала София К.

Нашлись и те, кто отмечают, что последние события вокруг Тайваня доказывают, что украинский кризис на самом деле не является настолько уж душещипательной темой для западного наблюдателя.

«Ждём развития событий. Думаю, что помощь Киеву значительно урежется в случае заварушки на Тайване. Да и внимания к событиям на Украине значительно убавится. Всё-таки это будет уже непосредственное столкновение Запада с Китаем», — отметила Полина У.

Напомним, 2 августа тайваньская газета «Чжунго шибао» сообщила о том, что сразу два китайских авианосца, «Ляонин» и «Шаньдун», вышли в море на фоне возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.