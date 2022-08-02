Украина продолжает получать от Германии новейшее оружие, часть из которого настолько современное, что еще не было поставлено на вооружение бундесвера. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газете The Globe and Mail.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олаф Шольц

«Самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня, зенитные комплексы, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы. Некоторые из этих систем настолько новые, что были произведены в малых количествах, часть из них еще не была поставлена Вооруженным силам Германии», — сказал он, добавив, что обучение украинских военных работе на новом оборудовании осуществляется в Германии «в нескольких местах».

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Заявление канцлера ФРГ обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения считают, что стоит прекратить поставлять Германии газ за то, что Берлин поставляет Киеву оружие. Иные также считают, что Украина стала испытательным полигоном. Были и те, кто усомнился в том, что Германия поставляет Украине новейшее оружие.

«Отключите Олафу газ», — с сарказмом призвал один из участников обсуждения.

«Мстят за проигранную Великую Отечественную войну», — добавила Вера.

«Испытательный полигон!» — отреагировал Николай В.

«Мы это не забудем, ливерная колбаса», — прокомментировал Юрий.

«Допомогаются. Скоро зима. Их жалеть никто не будет…» — написал 12 354.

«Надо провести инновацию газовой трубы — перекрыть», — с сарказмом пишет Genie.

«И Шольц ещё смеет жаловаться, что Путин газ не даёт? Да отключить полностью подачу газа…» — призвала Нина.

«Их вожделенный реванш руками украинских смертников закончится плохо для самих немцев. Так жаждут, чтобы внуки и правнуки победителей тоже расписались на стенах Рейхстага!» — комментирует новость Роза.

Красноармейцы у здания Рейхстага. Берлин. 1945

«Верните старушку Меркель! У неё адекватности и разума на пол-Европы хватит!» — добавил Юра Т.

«Она, конечно, ещё та «фрау», но то, что творит нынешнее руководство Германии, ни в какие ворота не лезет! Лучше бы дрова дружно запасали на зиму», — ответил Юре Т. Давид С.

«Нужно этим фашистским сволочам газ и нефть перекрыть, чтобы их ВПК обнулить! Нет газа — нет производства!» — призвал Z O V.

«Ну, а что? Испытательный полигон для разработок. Бесплатно», — написал VK Tula.

«Американцы на украинцах биологическое оружие испытывали, немцы теперь классическое тестируют. Пора Украину в испытательный полигон переименовывать», — пишет Алекс.

«Газ прикрыть совсем. И пусть замерзают, твари лицемерные», — не выдержал один из участников обсуждения.

«Жители Украины в курсе вообще, что за всё это «добро» придётся расплачиваться им? Или они считают, что это всё им в дар дают и ещё страну даром отстроят?..» — поинтересовался Сергей.

«Ох, таки придется опять пройтись по всей Европе», — отреагировал один из комментирующих.

«Что-то я сильно сомневаюсь про инновации. Шольц старье всякое и то не хотел отправлять, всячески динамил Украину, а тут — опа! — и сразу инновации», — усомнилась Юлия.

«И этой мрази газ поставлять?» — не выдержала «Л».

«А не боятся, что всё это оружие окажется в России. По-моему, это просто глупое заявление недалекого политика. Поставлять инновационное вооружение, которого нет у себя, — это полная чушь. Такое не позволит себе ни одна здравомыслящая страна, заботящаяся о своей безопасности. Немцы вроде очень расчётливый народ и вряд ли такое могут сделать. Но я могу и ошибаться, времена меняются, и люди — тоже», — подытожил Igor S.