«Казахские СМИ, за редким исключением, контролируются государством. Поэтому антироссийские темы не могут появляться в СМИ в обход указаний «сверху». СМИ рассматриваются как инструмент влияния и есть почти у каждого крупного олигарха или внутриэлитной группы. Самые крупные и раскрученные площадки связаны с олигархами, близкими семьи бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Например, у дочери Назарбаева — Дариги Назарбаевой — был целый холдинг, включающий телевизионный канал, печатные и интернет-СМИ», — сказалказахстанский политик, общественный деятель, журналист, сопредседатель Социалистического движения Казахстана Айнур Курманов в интервью ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

ИА REGNUM: Есть мнение, что некоторые казахстанские СМИ разгоняют русофобские настроения после начала СВО на Украине.

Айнур Курманов: К сожалению, да. Но русофобские настроения в Средней Азии и Казахстане нагнетались еще до начала специальной военной операции. Просто сейчас это сильнее бросается в глаза.

Один из самых медийно раскрученных проектов по этой теме — так называемые «языковые патрули», которые появились в Казахстане в 2021 году (В нескольких крупных городах Казахстана группа националистически настроенных активистов «проверяла» знания казахского языка у русскоязычных казахстанцев, акции вызвали скандал, организатора задержали. — Прим. ИА REGNUM). Эти «патрули» полностью сделаны по украинским технологиям. Похожие акции неоднократно фиксировались в Харькове и других городах Украины, после чего были использованы в Казахстане.

Еще одно любопытное совпадение. Один из организаторов «языковых патрулей», Куат Ахметов, после того, как его отпустили под подписку о невыезде, так как на него было возбуждено уголовное дело, беспрепятственно пересек границу Казахстана и улетел. По сообщениям его адвокатов, он вылетел на Украину.

Цитата из видео Куат Ахметов

По моему глубокому убеждению, все националистические организации в Казахстане находятся под контролем и управлением КНБ (аналог ФСБ в России. — Прим. ИА REGNUM). Соответственно, все проекты националистического, национал-патриотического и национал-либерального толка — это дело влиятельных групп во власти, курируемое спецслужбами.

Они целенаправленно разгоняют русофобию в Казахстане.

ИА REGNUM: Для чего?

Айнур Курманов: Причин несколько. Одна из них — власти нужно отвлечь внимание граждан от реальных политических и социально-экономических проблем в стране. Создается образ «внешнего врага» в лице России и Китая с тем, чтобы направить протестную активность в безопасное для Нур-Султана русло.

После начала СВО на Украине 24 февраля наблюдается усиление работы по линии русофобских и синофобских настроений в Казахстане.

ИА REGNUM: Как выглядит сеть распространения информации в Казахстане? Есть площадки и люди, которые специализируются на противодействии российско-казахстанским проектам?

Айнур Курманов: В Казахстане давно и успешно работает сеть проектов «Радио «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это западное СМИ на русском и казахском языках, финансируемое США. У них своя антироссийская повестка, которая согласуется с Акордой. Кроме американских и западных СМИ в Казахстане есть множество НКО, получающих деньги из-за рубежа и тоже работающих по теме распространения антироссийских настроений.

Есть целый ряд националистических прозападных площадок, на которых работают как иностранные, так и казахстанские журналисты.

Однако в целом казахские СМИ, за редким исключением, контролируются государством. Поэтому антироссийские темы не могут появляться в СМИ в обход указаний «сверху».

Primeminister.kz Заседание правительства Казахстана

При этом СМИ рассматриваются как инструмент влияния и есть почти у каждого крупного олигарха или внутриэлитной группы. Самые крупные и раскрученные площадки связаны с олигархами, близкими семьи бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Например, у дочери Назарбаева — Дариги Назарбаевой — был целый холдинг, включающий телевизионный канал, печатные и интернет-СМИ. Свои издания есть у семьи Нигматулиных, бывшего главы КНБ Карима Масимова, у зятя Назарбаева — Тимура Кулибаева. Ему, кстати, принадлежит ряд откровенно националистических СМИ, через которые в информационное пространство попадают самые «упоротые» русофобы и синофобы.

Если говорить о роли СМИ в распространении русофобских настроений в Казахстане, стоит упомянуть и роль министра информации и общественного развития Казахстана Аскара Умарова. Кроме того, что он является идейным русофобом, он имеет в своем распоряжении «фермы ботов», которые на государственные деньги создают необходимый общественный фон и тоже участвуют в русофобских кампаниях в СМИ и соцсетях.

ИА REGNUM: Кто отвечает за раскачку антироссийских настроений в Казахстане?

Айнур Курманов: Главная фигура, которая отвечает в целом за информационную составляющую в Казахстане и внешнюю политику, — это Ерлан Карин. Он был госсекретарем, недавно назначен на должность государственного советника. Карин в государственной иерархии — это третье лицо в государстве и правая рука президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева.

Карин сейчас занимает должность главного идеолога страны и следует курсу национально-идеологического строительства Казахстана. Он отвечает за подбор кадров, Умаров — это его креатура.

Поэтому, когда я говорил, что русофобская волна в Казахстане раздувается на самом верху, я не преувеличивал. Это общеизвестный факт.

ИА REGNUM: Расскажите про идеологическую базу антироссийских и русофобских настроений.

Айнур Курманов: Идеологическая база нынешней русофобии в Казахстане строилась много лет. Она реализовывалась в рамках проектов по истории Казахстана: так называемой декоммунизации, через проекты по реабилитации участников «Туркестанского легиона», басмачей, признание голодомора и так далее. Это не просто доморощенные проекты Акорды. Это реальные инструменты для воспитания русофобских настроений в стране, которые активно оплачивал и поддерживал Вашингтон.

Один из таких проектов — история Советского Казахстана. Напомню, что первые книги по истории 30-х-40-х годов были выпущены как раз западными псевдоисториками, которые стали первыми идеологическими диверсантами. Среди них есть некая Сара Кэмерон, написавшая книгу «Голодная степь», которую казахстанские националисты перевели на казахский и русский языки.

Цитата из видео «Интервью Сары Кэмерон (Sarah Cameron) о голоде в Казахстане 30-х годов XX века» Интервью Сары Кэмерон о голоде в Казахстане 30-х годов XX века

По схожему сценарию развивались события на Украине. Западные политологи точно так же переписали историю страны и внушили новому поколению ненависть к СССР и России как его правопреемнице.

Сейчас в Казахстане продолжается процесс активной «украинизации». Этому способствуют и внутренние события в Казахстане — расцвет националистических настроений, поддерживаемый спецслужбами и властью.

ИА REGNUM: Кто является лидерами национал-патриотических движений в Казахстане?

Один из них — Досым Сатпаев. Он работал по историческим проектам и занимался распространением книги про «Голодомор в Казахстане». Прозападный политолог, придерживающийся националистических взглядов. Еще один известный человек — Айдос Сарым, казахстанский политик, депутат парламента от партии власти. Он один из идеологов казахского национализма, участвовавший в националистических псевдооппозиционных проектах.

Еще один из идеологов казахского национализма — Мухтар Тайжан. Его сложно назвать «молодым лидером», он работает давно. Был одним из основателей национал-экологического движения по ликвидации Байконура, которое называлось «Антигептил». Он его продвигал будучи членом Национального совета общественного доверия при президенте (структуру ликвидировали в середине 2022 года, вместо нее создали Национальный курултай. — Прим.ИА REGNUM). Тесно связан с Айдосом Сарымом, находится под покровительством Ерлана Карина.

Кроме Сатпаева и Айдоса Сарыма есть и другие политики, политологи и журналисты. Их выращивают, обучают, раскручивают. И они работают в интересах своих заказчиков.