Грядущая зима может оказаться для европейцев плохой — Российская Федерация может прекратить поставки газа. Об этом 1 августа написал в своём блоге верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа мерзнет

«Зима приходит каждый год, но та, с которой мы столкнемся, обещает быть исключительной. Существует реальная неопределённость в отношении того, будет ли в ЕС достаточно газа и будет ли он доступным», — отметил он.

Политик также добавил, что газ сильно подорожал и также нужно приготовиться к тому, что Россия «вообще произвольно прекратит поставки в любой момент».

Читайте также: Боррель заявил, что грядущая зима может стать самой плохой для европейцев

Заявление Борреля обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальных сетях «ВКонтакте» и Twitter. Многие участники обсуждения указали на то, что в первую очередь вопрос в том, сколько будет стоить газ.

«Для Запада главное — всё делать назло России. Даже если это в ущерб себе!» — добавила Варвара.

«За что им деньги платят? За развал своего ЕС?» — не понимает Александр У.

«Да, американцам не нужна сильная Европа», — написала «Муха».

«Мог бы сказать проще — газа в ЕС хватит всем и даже ещё останется, потому что не всем он будет по карману…» — отреагировал «Странник».

«Шиза какая-то: не хватит газа или граждане не смогут оплатить?» — задался вопросом «Бородатый Дед».

«Всем не хватит. А тем, кому хватит газа, — не хватит денег», — ответила «Бородатому Деду» Алла Ш.

Министерство иностранных дел Российской Федерации Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель

«Назло Путину отморожу уши. Это Европа», — с юмором написала Наталья С.

«Газа хватит всем, просто он дорогой очень будет», — пишет Vasiliy K.

«После такого заявления в истинно демократической системе полагается в отставку уходить», — прокомментировал заявление Борреля Ilya H.

«Это они готовят своих граждан к тому, что будут доить их по максимуму. А цену могут поставить какую угодно, никто же не знает, завышена она или нет. А гражданам скажут, мол, Украина, «плохой Путин виноват», не даёт газ, понимать надо! Не выделывайтесь и платите…» — отреагировал Dmitry.

«Примерно по Оруэллу — население должно ещё и приветствовать то, что они будут хуже жить и стремиться к тому, чтобы жить ещё хуже, но во имя высокой цели. Для этого придуманы «европейские ценности», которых никто не видел и никто не знает, как их реально возможно достичь. Но они настолько ослепительно прекрасны, что для их достижения не грех и коньки отбросить…» — отметила Лариса И.

«Слова Борреля — итог деградации населения Европы и не меньше. Где… баррикады и революции?..» — отреагировал Lynx.

«А почему Россия должна беспокоиться, будет ли европейцам холодно или нет? Может, им ещё и денег для оплаты дать из тех, что они украли?» — с сарказмом поинтересовался один из участников обсуждения.

«На пути к зелёной энергетике кормить никто не обещал», — иронизирует Blinky B.

«Пусть Украине больше помогают. Те умеют быть благодарными. Отблагодарят еще. Они умеют это делать свойственно их гнилой натуре», — добавила Надежда К.

«Элитки уже сейчас знают, что если не российский газ, то им на зиму не хватит. Но они об этом молчат, напускают тумана, чтобы не пугать население. Видимо, рассчитывают, что ситуация с Россией изменится. В любом случае по дешёвке газ им уже не получить. Пусть платят и каются», — призвал Сидор И.

«На фоне таких заявлений… либеральный мем «рынок всё отрегулирует» звучит угрожающе: рынок к весне вполне может отрегулировать количество населения ЕС…» — выразил опасения «Финист Ясносоколов».