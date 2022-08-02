В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, который состоялся на прошлой неделе в Турции, встретились футбольная команда «Фенербахче» и киевское «Динамо». Болельщики «Фенербахче» после победы соперника начали скандировать «Владимир Путин». Через день после инцидента Омер Темелли, член правления и исполнительного совета клуба «Фенербахче», сложил с себя все полномочия после последовавшей реакции. Отметив, что после того, как игроки киевского «Динамо» забили гол, они показывали в сторону трибун «Фенербахче» провокационный жест, в ответ на это болельщики желто-синих начали скандировать имя президента России Владимира Путина, УЕФА заявил, что было начато расследование: «Начато расследование неподобающего поведения болельщиков «Фенербахче»». Румынский тренер Мирча Луческу, который тренирует киевское «Динамо» и хорошо известен турецким болельщикам, не вышел на пресс-конференцию и покинул стадион, протестуя против случившегося. Это неожиданное скандирование болельщиков «Фенербахче» стало предметом широкого обсуждения в Турции. В социальных сетях последовала также соответствующая реакция.

Футбол болельщик

На странице газеты Yeni Şafak, посвященной спорту, были опубликованы заголовки из мировой прессы.

@yenisafakspor: «В мировой прессе широко освещалось скандирование «Владимир Путин» болельщиками «Фенербахче» во время матча с киевским «Динамо».

Пользователь с ником Dilruba публикует следующий ответ на этот комментарий.

@Dilruba_1905: «В очередной раз я заявляю: как хорошо, что я болею за «Галатасарай». Скандирование «Владимир Путин» болельщиками «Фенербахче» после забитого гола киевским «Динамо», представляющим Украину, находящуюся в состоянии войны, является неэтичным. Если бы «Фенербахче» победил, разве этого бы не произошло? Бездумный фанатизм… Они в очередной раз опозорили нашу страну перед миром, бессовестные!»

Владелец медиагруппы Ayyıldız Мустафа Танйери публикует следующий комментарий.

@TanyeriMustafa: «Что означает скандирование «Владимир Путин» болельщиками «Фенербахче» после забитого гола киевским «Динамо»? Стоит ли ради игры так оскорблять народ? Отмечается, что УЕФА начал расследование по этому поводу, и возможны отзывы кубков».

Манекенщица, модель Тугче Казаз выступает с жесткой критикой, публикуя следующий комментарий.

@TuKa_Official: «В этой стране футбол гораздо важнее религии, болельщики могут вести себя как боевики. Тот факт, что некоторые болельщики скандировали «Путин» в матче «Фенербахче» — «Динамо» (Киев), соотнеся футбольное поражение с войной, они тем самым показали свою беспомощность, это позор!»

Модель и модельер Озге Кайя публикует следующий комментарий в поддержку предыдущего сообщения.

@OzgeEdaKaya: «Действительно, ошибка болельщиков «Фенербахче» стерла все их заслуги. Спорт должен быть примером благородного поведения. В чем смысл спорта, если в нем отсутствует общественная и человеческая мораль? Я думаю, болельщики «Фенербахче» больше всего навредили «Фенербахче». Тугче Казаз абсолютно права».

Football.ua Болельщики «Фенербахче»

Пользователь по имени Серда Шейма публикует следующий ответ на этот комментарий.

@tavasserdo: «Допустим, есть те, кто любит Путина. Мы ничего не имеем против них… Но послушайте, когда тот же Путин видит в Турции угрозу, он расстреливает наших солдат в Сирии. Следует смотреть на вещи комплексно. Не нужно вмешивать в это футбол».

Футболист Волкан Тюмер публикует следующий комментарий.

@TumerVolkan: «Я гневно осуждаю трибуны «Фенербахче», скандировавшие «Путин» после матча между «Фенербахче» и киевским «Динамо»… Нельзя привязывать к политике. Позорище! Вините свою команду в слабости… В чем виновата команда соперника? Это позор, опозорили нас на весь мир…»

На что пользователь по имени Джем Эрол публикует следующий ответ.

@kaanhan84:» А вот не надо было Украине плести интриги против России! Неужели Украина, окрыленная США, права? Неужели права Украина, выступающая на стороне империализма? Ну надо же!»

Преподаватель университета Абдульазиз Алтекин публикует следующий комментарий.

@azizyazar47: «Как хорошо, что я не смотрел вчерашнюю игру. Болельщики «Фенербахче» ответили на чрезмерное выражение радости киевским «Динамо» скандированием «Владимир Путин». Не сумев пережить поражение, они оскорбили команду гостей. Какой позор…»

Пользователь с ником Fernando публикует следующий ответ:

@sirregesreyiz: «Фенербахче», неуместно скандировавшая «Владимир Путин» во время матча после поражения от киевского «Динамо», вылетела из Лиги чемпионов. Абсолютно справедливо! Если ты слаб, то и проиграешь таким вот образом!»

Ибрахим Хаскологлу публикует следующий комментарий.

@haskologlu: «После того как игрок украинской сборной «Динамо» (Киев) Буяльский забил гол и показал трибунам провокационный жест, болельщики «Фенербахче» начали скандировать «Путин». Такая штука этот футбол, лишенная логики…»

Пользователь по имени Явуз Селим публикует следующий комментарий.

@selimteber35: «Фенербахче» — это лакмусовая бумажка этой страны. Цвета радуги нельзя скрыть, они проявляются сами».

Сельман Озтюрк публикует следующий комментарий.

@SelmanOztrk: «Вот каким образом проявилось уродливое лицо футбола — невозможность управления гневом. Болельщики «Фенербахче» после забитого гола киевским «Динамо» начали скандировать «Владимир Путин»! При чем тут это?»