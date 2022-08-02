Попытки США ослабить влияние Кремля на мировые рынки атомной энергии в наказание за начатую Москвой специальную военную операцию на Украине терпят неудачу, а российский ядерный гигант «Росатом» готовится играть ключевую роль на скором высшем для отрасли мероприятии, пишет Джонатан Тайрон в статье, вышедшей 2 августа в Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Атомная электростанция

С февраля, когда Москва начала свою операцию, российская корпорация «Росатом» начала работу над первым реактором в Египте, продвигала проекты в Венгрии и Турции, а также налаживала связи с целым рядом стран, от Мьянмы до Уганды, соглашения с которыми могут принести миллиарды долларов.

Более того, представители Росатома, крупнейшего в мире экспортера ядерного топлива и реакторов, возглавят заседания проходящей раз в четыре года в Вашингтоне встречи, организованной Международным агентством по атомной энергии, что еще больше подчеркнет влияние Москвы в этой области. Участники встречи будут выступать за увеличение объемов вырабатываемой ядерной энергии на фоне того, как из-за повышения температуры во всём мире всё горячее идут дебаты о технологиях, с помощью которых можно предотвратить изменения климата.

Тем не менее присутствие представителей России демонстрирует, что усилия по ужесточению ограничений в отношении «Росатома», в наблюдательный совет которого входят два подпадавших под санкции Запада чиновника, зашли в тупик даже на фоне требований Конгресса к администрации президента Джо Байдена сократить зависимость США от российского ядерного топлива.

Антон Денисов Отбор урановых таблеток, изготовленных из порошка диоксида урана. Новосибирск. Россия

По словам двух официальных лиц США, которые попросили не называть их имени, мероприятие 26–28 октября обещает стать дипломатическим кошмаром. США, отмечают они, связаны соглашением с принимающей страной о приглашении всех членов базирующегося в Вене МАГАТЭ, и исключение «Росатома» может повлиять на отношения Вашингтона со странами, которым нужны российские ядерные технологии.

Из-за влияния «Росатома» на международный ядерно-топливный цикл — от добычи урана до инженерных сборок реакторов — Вашингтон не может исключить Россию из дискуссий об атомной энергетике. Например, высшим должностным лицом в области ядерной энергетики в МАГАТЭ является российский инженер Михаил Чудаков.

«Глобальный рынок ядерного топлива очень хрупок», — сказал Пол Даббар, бывший заместитель секретаря министерства энергетики, который работал над восстановлением мощностей США по производству ядерного топлива.

«В любой момент Россия может вдвое сократить имеющиеся мировые поставки ядерного топлива, а самый уязвимый рынок в мире — это США», — добавил он.

Согласно исследованию Колумбийского университета, в прошлом году Россия поставила почти четверть топлива для 93 американских реакторов, и ожидается, что к концу десятилетия «Росатом» сохранит за собой 15-процентную долю рынка. Столь же напряженная ситуация и в Европе, где топливо «Росатома» обеспечивает электроэнергией 100 миллионов человек, в основном в бывших советских «государствах-сателлитах».

МАГАТЭ отказалось комментировать, как санкции США потенциально могут повлиять на участие России в мероприятии в Вашингтоне. В отправленном агентством электронном письме указывалось, что в состав делегации Москвы на последнем министерском совещании агентства входили 35 российских руководителей, многие из которых были из «Росатома».

Dean Calma Заседание МАГАТЭ. Вена

Бюро по консульским вопросам Госдепартамента, отвечающее за выдачу виз на встречу МАГАТЭ, заявило, что эти «данные являются конфиденциальными в соответствии с законодательством США».

«Росатому» не удалось полностью избегнуть введенных из-за спецоперации санкций. Председатель наблюдательного совета Сергей Кириенко, который также является первым заместителем главы администрации Кремля, попал под санкции США, как и член совета и вице-премьер Юрий Трутнев.

Тем не менее, согласно официальным документам агентства, с которыми ознакомился Bloomberg, первый заместитель генерального директора компании Кирилл Комаров примет участие в конференции МАГАТЭ в обсуждении темы «Создания благоприятных условий для развития атомной энергетики», в то время как заместитель начальника службы по надзору за технологическими стандартами России Алексей Ферапонтов расскажет об «укреплении доверия» к атомной энергетике.

«Росатом» не ответил на вопросы о размере своей делегации, однако в компании заявили, что она является одним из немногих поставщиков, которые в настоящее время строят новые малые модульные реакторы или ММР, которые будут представлены на встрече МАГАТЭ в этом году.

«Росатом» готов «завоевать большую долю рынка», чем другие страны, внедряя эту технологию, говорится в ответе на вопросы, полученном по электронной почте. ММР обещают более дешевый и быстрый путь к расширению ядерной генерации.

Попытки Конгресса обуздать ядерное влияние России столкнулись с проблемами. В марте группа сенаторов-республиканцев представила закон, призванный ограничить влияние России на рынках ядерного топлива, но месяц спустя Белый дом освободил российские суда, перевозящие атомное топливо в порты США, от санкций.

Теперь некоторые европейские дипломаты выступают за то, чтобы на саммите МАГАТЭ обсуждалась спецоперация России на Украине и тот ущерб, который, по их словам, она наносит перспективам ядерной энергетики.

Nrc.gov АЭС в США

Российские наступательные действия возле реакторов в Запорожье, крупнейшей АЭС в Европе, вызывают опасения по поводу возможной аварии и вызывают почти еженедельные протесты украинских официальных лиц в МАГАТЭ.

Как отметили дипломаты в документе, с которым ознакомился Bloomberg, благодаря тому, что на встрече действия России будут осуждены, но сам «Росатом» на нее будет допущен, можно избежать такого же возмездия, которое испытали европейские потребители природного газа, которые стали свидетелями того, как Кремль сократил поставки в ответ на санкции.

«Прекращение поставок [топлива] скажется на атомных электростанциях», — подчеркнул Даббар, бывший администратор министерства энергетики.

«Оно окажет давление на западные рынки. Переориентация этих линий снабжения займет много времени», — добавил он.