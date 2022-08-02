Для выделения Киеву новых кредитов из объявленной ранее программы макрофинансовой помощи нужна «подушка безопасности» в виде гарантий от стран — членов Европейского союза. Об этом 1 августа заявила представитель пресс-службы Европейской комиссии (ЕК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Денег нет

Представитель пресс-службы Еврокомиссии отмечает, что в бюджете Евросоюза пока отсутствуют средства для этого, в то время как новое кредитование Украины связано с повышенными рисками и должно сопровождаться покрытием в 70%.

«В настоящий момент доступных средств для создания подушки безопасности в рамках многолетнего бюджетного плана нет», — отметила она.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Некоторые участники обсуждения не понимают, как Украине еще дают какие-либо деньги, если нет никаких гарантий, что Киев сможет их вернуть. Были и те, кто сравнил Украину, которую финансирует ЕС, с «черной дырой»: сколько Украине ни дай — будет мало. Были и те, кто считает, что Евросоюзу необходимо думать о будущей зиме и ценах на газ. В целом многие участники обсуждения усмотрели в новости повод для сарказма.

«Ну вы держитесь» сказали в конце?» — иронизирует Наталья.

«Зачем им деньги? Смотришь на Украину — «не в коня корм» только напрашивается», — недоумевает Александр.

«Быстро денежки кончились, даже на полгода не хватило… Полный швах!» — отреагировала Надежда З.

«Кому выделять-то — офису Зеленского? Маленькой Европе надо о зиме думать», — пишет один из участников обсуждения.

«Видимо, копят на газ», — пошутила Анастасия.

«Обещать — не значит делиться», — не без юмора отреагировал Googo.

«Не напечатали?» — поинтересовалась Лариса М.

«Интересно, а когда они обещали, они были уверены, что к тому времени Украины уже не будет и подавать будет некому?» — задалась вопросом Анна.

«Станок печатный без турбины (речь, видимо, о турбине для «Северного потока». — О. П.) не работает?» — с сарказмом поинтересовалась Elena.

Штаб-квартира европейской комиссии в Брюсселе

«В смысле какая-то «бензоколонка, скрещенная с элеватором», сделала могучую Европу сборищем голодранцев?» — недоумевает Петр Б.

«В воздухе повис запах зрады (предательства. — О. П.)… Пора спускать жовто-блакитную (желто-голубую. — О. П.) ветошь (речь о флаге Украины. — О. П.)», — смеется Lynx.

«Эх, европейцы, всему вас надо учить. Отвечать надо так: «Денег нет. Но вы держитесь. Здоровья вам», — пошутила Natalya.

«ЕС наигрался», — добавила Alla.

«Вот и «защищай весь мир от агрессора». Черная неблагодарность», — с сарказмом написал Геннадий, высмеивая украинскую пропаганду, в соответствии с которой Украина якобы «защищает» Европу от «агрессора» (речь о России. — О. П.).

«Аттракцион невиданной щедрости закрывается. Самим не хватает!» — отметила Елена К.

«Где же они харчеваться будут?» — иронизирует Наталья.

«Украина — как черная дыра», — добавил один из участников обсуждения.

«Как вообще им что-то дают? Они же никому ничего возвращать не будут. У России много лет на шее сидели. Ещё и подворовывали, где только можно. Слава Богу, слезли. За газ так и не расплатились», — написала Нила.

«Что, закончились деньги? Как в прорву выбрасывают, и все Зеленскому мало. Агент Кремля, не иначе. Разорил Евросоюз!» — с юмором подытожила Ирина.