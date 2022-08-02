Состояние шока, которое испытал глава Польши Анджей Дуда в 2021 году после звонка экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель российскому лидеру Владимиру Путину из-за газопровода «Северный поток — 2», в соцсетях оценили с иронией: люди говорят, что главный ступор и шок ещё впереди. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения, опубликованные в интернете.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Польши Анджей Дуда и Владимир Зеленский

«Шокирован? А почему копыта от шока не откинул?» — смеется Виктор Гармашов.

«Это ещё не шок. Настоящий шок будет, когда зимой продукты жизнедеятельности в заду замёрзнут», — иронизирует Геннадий Канинский.

«Кто такой Дуда? Кто такая Польша, чтобы встревать в разговоры, когда взрослые разговаривают! Их мнение недотёпанных стран вообще никого не интересует», — считает Наталья Иванова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

«СП-2 на транзит через Польшу не влияет. Транзита нет и не будет уже, успокойся», — советует Дуде Светлана.

«Ты будешь вообще в ауте, когда звонки вновь возобновятся», — развивает тему обращения к польскому президенту Антон Рустовалов.

«Они трусы. Малодушная порода. Хозяин скажет — сожрут собственный навоз. А скажет — казнят, на кого покажут. Нет более жестокого палача, чем раб», — отозвался о Дуде Иван Целовальников.

«Поляки в шоке от того, что немцы не хотят мерзнуть», — смеется Марина Гусева.

«Какой нежный, шок он испытал. Это просто ерунда по сравнению с тем, когда зимой газ кончится», — иронизирует Эдмон.

«Глупый, завистливый мужичок. С ним не посоветовались», — соглашается Ольга Райсман.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Северный поток — 2

«Польша, как всегда, всеми недовольна и на всех обижена. Все кругом перед Польшей виноваты и должны каяться и платить Польше деньги. Эта польская шизофрения называется синдром вечной обиды», — подтверждает Андрей Коннин.

«Но при всем своём шоке это ему не помешало заполнить газовые хранилища газом из этого потока. Мало того что он у Германии газ выклянчил, так ещё и делиться им не хочет», — замечает К.

«Цинизм и откровенная лживость политиков зашкаливают… Падшие, заблудившиеся, они не только сами погибают, но и тащат на дно истории целые миры. Очнитесь..» — поделился мнением Георгий Алферов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что глава Польши Анджей Дуда был шокирован звонком экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель российскому лидеру Владимиру Путину в 2021 году из-за газопровода «Северный поток — 2», известила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Польский политик также указал, что проекты «Северный поток» — это его «главный упрёк» в адрес Германии.

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